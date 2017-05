Lokalsport

TuS Gildehaus gibt sich selbstbewusst

Als Abstiegskandidat zum Spitzenreiter – es gibt mit Sicherheit leichtere Aufgaben. Doch chancenlos sieht sich der TuS Gildehaus in der Fußball-Bezirksliga vor dem heutigen Auftritt um 20 Uhr bei BW Papenburg nicht.

db Gildehaus. Fast doppelt so viele Punkte wie die Gildehauser hat der Tabellenführer aus Papenburg im bisherigen Saisonverlauf gesammelt. Und auch das Hinspiel Mitte Oktober des vergangenen Jahres war beim 3:0-Sieg der Emsländer eine deutliche Angelegenheit. Aber eine klare Sache zugunsten des Favoriten erwartet TuS-Trainer Wolfgang Schmidt vor dem heutigen Duell in Papenburg (20 Uhr) überhaupt nicht. „Wir können gegen jeden Gegner der Liga Tore machen“, sagt er selbstbewusst und ergänzt: „Und wenn wir hinten gut stehen, müssen die erst einmal gegen uns gewinnen.“

Ein Sieg ist natürlich der Plan der Gastgeber, die an der Tabellenspitze mittlerweile sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger VfL Weiße Elf haben. Zähler zu verschenken haben die Gildehauser aber auch nicht, denn sie stecken immer noch mitten im Kampf um den Klassenverbleib: Das 0:0 in Meppen brachte ihnen am vergangenen Wochenende einen Punkt und vergrößerte den Abstand zu den Abstiegsrängen auf vier Zähler. „Der Druck bei uns ist nicht mehr ganz so groß wie letzte Woche, weil wir gepunktet haben“, sagt TuS-Coach Schmidt, der aber noch längst nicht Entwarnung geben kann.

„Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, lautet seine Herangehensweise an den Auftritt beim Bezirksliga-Tabellenführer, der personell geschwächt ist: Heiko Sandersfeld und Peter Wemken fehlen den Papenburgern gelbgesperrt. „Sandersfeld ist der kopfballstärkste Spieler der Liga, eine prägende Figur“, sagt Schmidt, der die Standards der Emsländer allerdings weiterhin als sehr gefährlich einstuft. „Es ist eine kampfstarke Mannschaft, sehr robust. Vielleicht nicht das beste, aber das ausgewogenste Team der Bezirksliga“, stellt er den heutigen Gegner vor.

Das alles soll die Gildehauser nach Ansicht ihres Coaches aber nicht sonderlich beeindrucken. „Wir fahren nicht dorthin, um Spaß zu haben, sondern wir wollen erfolgreich sein“, lautet die Ansage des TuS-Trainers.

FC Schüttorf 09 – FC Schapen (heute, 19 Uhr). Die Schüttorfer blicken optimistisch auf das Heimspiel der Fußball-Bezirksliga gegen Schapen. „Die personelle Not ist nicht mehr so groß“, sagt 09-Trainer Rainer Sobiech und nennt mit Hanjo Prondzinski, Daniel Befort und Marcel Holthaus drei Spieler, die wieder mit dabei sind. Bei den Schapenern steht mit Jochen Wessels ein Schüttorfer an der Seitenlinie – und das 09-Trainerteam mit Sobiech und Michael Schmidt hat eine Schapener Vergangenheit. „Das können wir aber außen vor lassen“, lacht Sobiech, der von seiner Mannschaft volle Konzentration fordert, auch wenn der erste Platz mittlerweile außer Reichweite ist. „Wir wollen die Saison noch nicht für beendet erklären“, sagt er.

SV Eintracht TV Nordhorn – Olympia Laxten (heute, 19.30 Uhr). Die Nordhorner wollen den Aufwärtstrend unter Trainer Zoran Milosevic fortsetzen. Inzwischen ist für den SV Eintracht TV sogar der fünfte Tabellenplatz in Reichweite, nachdem es kurz nach der Winterpause noch gegen den Abstieg ging. „Die Siege geben Selbstvertrauen“, sagt Milosevic, schränkt aber ein: „Den nächsten Gegner interessieren unsere letzten Spiele nicht.“ Avdyl Kurpali fällt mit einer Knöchelverletzung aus. „Wir werden bis zum Saisonende 100 Prozent geben“, verspricht Zoran Milosevic.

FC Leschede – SV Wietmarschen (Sbd., 17 Uhr). „Ein ganz wichtiges Spiel“ steht nach Aussage von SVW-Trainer Norbert Wübbels für seine Mannschaft an, auch wenn der Abstieg für den Aufsteiger wohl nicht mehr zu vermeiden ist. „Ich will auf keinen Fall Letzter werden“, erklärt der Wietmarscher Coach vor dem Auftritt beim Schlusslicht. Leschede und der SVW könnten bei einer Niederlage definitiv abgestiegen sein, wenn die Konkurrenten gleichzeitig punkten. „Wir wollen Leschede ein für alle Mal unter uns lassen und noch einen positiven Lauf bekommen“, sagt Wübbels. Dabei hilft ihm die Rückkehr von Heinz Frimming, der zuletzt passen musste.

VfL Weiße Elf Nordhorn – ASV Altenlingen (So., 14 Uhr). Der Tabellenzweite aus Nordhorn ist seit zwölf Liga-Spielen ungeschlagen. Ganz anders sah jedoch die Bilanz für den Oktober aus, als der VfL in der Hinrunde aus fünf Partien nur vier Punkte holte. In der schlechten Phase verlor das Team von Spielertrainer Dennis Brode auch in Altenlingen mit 1:3. „Die sind durch die Bank gut besetzt und haben mit Roman Frik eine Granate im Tor“, meint Brode. Der VfL-Rückstand auf den Spitzenreiter aus Papenburg beträgt mittlerweile sechs Zähler, aber der Nordhorner Coach hat das Titelrennen noch nicht aufgegeben: „Die Chancen sind durch das 1:1 gegen Schüttorf leicht gesunken. Aber Papenburg kommt noch hier hin und muss darüber hinaus noch einmal verlieren – und wir alle Spiele gewinnen“, sagt er. Beim VfL fehlen Torge Veldmann und Mathis Buscher mit Oberschenkelverletzungen.

Blau-Weiß Dörpen – Union Lohne (So., 15 Uhr). Union-Trainer Ralf Cordes hat ein Ziel für die verbleibenden fünf Partien ausgegeben: „Wir wollen den vierten Tabellenplatz absichern.“ Dörpen liegt aktuell als Achter acht Zähler vor den Abstiegsrängen. „Sie brauchen vielleicht noch drei oder vier Punkte“, rechnet der Lohner Coach vor, der für den Saison-Endspurt eine besondere Art der Motivation vorbereitet hat: „Die Jungs bestimmen den Trainingsrhythmus selbst: Bei Siegen wird weniger trainiert“, so Cordes, dem Dennis Tengen fehlen wird (Gelb-Sperre). „Wir werden bis zum Schluss nichts abschenken“, sagt er.