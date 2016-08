Region

Tubbergen voller spezieller Lösungen

Bis Januar ist Tubbergens Bürgermeister Mervyn Stegers noch im Amt. Für seine Nachfolge haben sich 32 Kandidaten beworben.

Tubbergen. 32 Kandidaten wollen ab dem 1. Januar Mervyn Stegers‘ Job als Bürgermeister der niederländischen Grenzgemeinde Tubbergen übernehmen. Die Entscheidung steht jedoch noch aus. „Ich kann das verstehen, dass sich so viele Kandidaten gemeldet haben. Tubbergen zu vertreten, ist wirklich super“, meint Stegers, der dann in Ruhestand geht. Zusammen mit den umliegenden Dörfern hat Tubbergen rund 21.000 Einwohner. „Und in jedem Dorf stelle ich jetzt noch Unterschiede fest“, berichtet Stegers, der seit 15 Jahren im Amt ist. Im Norden grenzt das niederländische Städtchen Tubbergen an die Samtgemeinde Uelsen. Für die Grenzstadt und die umliegenden Dörfer Reutum, Langerveen, Manderveen, Vassen, Fleringen, Albergen, Geesteren und Maria-Parochie-Harbrinkhoel ist Mervyn Stegers noch bis Januar Bürgermeister.

Der nächste Bürgermeister werde eine finanziell gesunde Gemeinde übernehmen. „Dass wir finanziell so gut dastehen, hängt mit unseren speziellen Lösungen zusammen“, meint Stegers. Damit meint er zum einem den Zusammenschluss einiger Grenzgemeinden zur Gemeinde Dinkelland. Denn seit knapp drei Jahren arbeiten die Beamten, die sonst in Tubbergen, Dinkelland, Ootmarsum und Denekamp gearbeitet haben, in einem zentralen Büro und sind für alle Gemeinden verantwortlich. „Dadurch sparen wir rund drei Millionen Euro pro Jahr an Kosten“, berichtet Stegers.

Außerdem finanzieren sich die Vereine in Tubbergen größtenteils selbst. Sie kriegen anders als in anderen niederländischen Kommunen nur hin und wieder kleine Finanzspritzen von der Verwaltung. „Generell haben wir sehr engagierte Bürger. Wir haben auch ein Schwimmbad, dass von einer Stiftung unterhalten wird“, sagt Stegers.

Auch die Arbeitslosenzahlen seien gering. Rund 100 Tubberger erhalten „Bijstand“, das vergleichbar ist mit Hartz IV. In der Gemeinde gebe es viele Jobs im Dienstleistungssektor, bei technischen und agrarischen Betrieben sowie im Bausektor. „Wir besuchen jeden Monat Firmen in der Umgebung und ich muss sagen, dass die Tubberger in den vergangenen 15 Jahren einen enormen Sprung gemacht haben und nun auch international agieren“, sagt Stegers.

Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit hat sich aus Stegers Sicht verbessert: „Zuvor haben nur die Verwaltungen miteinander gearbeitet. Ich habe gemerkt, dass es nun vertieft.“ Gerade zu der Nachbar- und Partnergemeinde Uelsen habe Tubbergen einen engen Draht. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wieder mehr niederländische Kinder Deutsch und deutsche Kinder Niederländisch lernen“, meint Stegers. Die Probleme bei der Zusammenarbeit sieht der Bürgermeister bei den unterschiedlichen Steuer- und Rentensystemen, gerade bei grenzüberschreitenden Arbeitnehmern.

Als ein Problem, das Tubbergen selbst betrifft, sieht der erste Bürger der Gemeinde die schrumpfende Anzahl von Betrieben. „Die Betriebe werden immer größer, gerade in der Landwirtschaft, aber dafür werden es immer weniger“, berichtet Stegers. Daher wolle man dies auf der niederländischen Seite nun eingrenzen, Massentierhaltungen sollen eingedämmt werden. Das Problem sei nur, dass die Landwirte dann auf deutscher Seite große Ställe bauen. Des Weiteren trinke Tubbergens Jugend zu viel Alkohol. „Seit Jahrzehnten trinken Jugendliche sehr viel. Viele Eltern unternehmen nichts dagegen. Wir versuchen jetzt mit Kampagnen auf die Gefahren aufmerksam zu machen und auch die Eltern mit ins Boot zu holen“, berichtet Mervyn Stegers. Eine leichte Verbesserung sei schon zu sehen.

Problemlos sei hingegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Tubbergen verlaufen. Bis zum Jahresende soll die Gemeinde 50 Asylsuchende unterbringen. Zurzeit sind es um die 30. Eine Notunterkunft in einer Turnhalle gab es lediglich für fünf Tage im vergangenen Jahr. „Das war nur als Übergang und wir haben mit den Menschen gekocht. Hier herrschte ein großes Willkommen“, erinnert sich Bürgermeister Mervyn Stegers.