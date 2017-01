Nordhorn

Trunksüchtiger Somalier darf nicht mehr Rad fahren

Ein 42-Jähriger aus Somalia stand bereits zig Mal vor Gericht. Nun wurde erneut gegen ihn verhandelt, weil er betrunken einen Unfall hatte. Außerdem wurde ihm Diebstahl vorgeworfen.

bt Nordhorn. Für einen 42 Jahre alten Mann aus Somalia hat das Wort Integration eine wesentlich andere Bedeutung als für Normalbürger. Als er im Jahre 1999 als Flüchtling in die Bundesrepublik kam, geriet er schnell auf die „schiefe Bahn“. Alkohol und falsche Freunde ließen ihn ziemlich schnell zu einem Kleinkriminellen werden. Eine begonnene Ausbildung brach er schnell wieder ab und fristet sein aus Sozialhilfemitteln finanziertes Leben noch heute in einer Schlichtbausiedlung.

Im Laufe der Jahre kam es immer wieder zu Eigentumsdelikten. Sein Strafregister weist bis heute immerhin 22 Vorverurteilungen auf. Jetzt hatte ihn die Staatsanwaltschaft ein weiteres Mal angeklagt. Am 14. Juli 2016 war er demnach um 20.15 Uhr auf dem Radweg auf der Lingener Straße mit dem Fahrrad seines Freundes unterwegs. Beim plötzlichen Wechsel auf die andere Straßenseite kollidierte er mit einem Auto und beschädigte dessen Kotflügel. Schaden: 500 Euro. Eine Blutprobe ergab, dass er mit beachtlichen 3,75 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen war. Dabei hatte ihm die Straßenverkehrsbehörde schon früher verboten, irgendein Fahrzeug (hierunter fallen auch Fahrräder) im Straßenverkehr zu führen.

Sucht führt zu Diebstählen

Zu einem solchen Verbot kommt es relativ selten, ist aber dann begründet, wenn keine Möglichkeit mehr gesehen wird die Öffentlichkeit vor einem trunksüchtigen Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Wie bei vielen Suchtkranken spielt auch bei diesem Angeklagten die Beschaffung von Alkohol eine zentrale Rolle in seinem Leben. Bei der überwiegenden Zahl der Vorverurteilungen handelte es sich um Ladendiebstähle und hierbei um Alkohol. Auch die Anklage in diesem Verfahren enthielt zwei Fälle, in denen dem Somalier vorgeworfen wurde, in Supermärkten Schnaps entwendet zu haben.

Angeklagter gibt alles zu

Rechtsanwalt Schultz fiel es sichtlich schwer, Entlastendes für seinen Mandanten vorzubringen. Er verwies nur auf dessen Alkoholkrankheit, konnte aber auch aus der Sicht der Verteidigung keine Hilfsmöglichkeit erkennen. Er konnte nur resignierend feststellen, dass die in der Anklage enthaltenen Vorwürfe zu Recht erfolgt sind. Auch der Angeklagte bestätigte, dass die Vorwürfe korrekt wiedergegeben sind.

In einem früheren Verfahren war für den Angeklagten die Führungsaufsicht angeordnet worden. Der damit beauftragte Bewährungshelfer konnte keinerlei positive Ansätze im bisherigen Verhalten des Angeklagten erkennen. Danach ist mit ihm eine Zusammenarbeit nicht möglich. Termine und Absprachen werden nicht eingehalten, Bewährungsauflagen mussten in der Vergangenheit immer wieder widerrufen werden, und selbst ein Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt musste abgebrochen werden. Eine zwangsweise Abschiebung in sein Heimatland ist aufgrund der politischen Situation in Somalia nicht möglich.

Neun Monate Strafe

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft war klar, dass aufgrund der Gesamtsituation nur eine Haftstrafe in Frage kommt. Diese sollte unter Einbeziehung der bisher noch nicht vollstreckten Vorstrafen neun Monate betragen. Es kommt äußerst selten vor, dass ein Verteidiger im Verhalten seines Mandanten nichts Positives erkennen und nur hoffen kann, dass es irgendwann zu einer positiven Entwicklung kommt.

Hier war das der Fall und so überraschte es nicht, dass der mit seinem Antrag nur unwesentlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft lag (acht Monate). Dass diese Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden sollte, war allen klar. So lautete das von der Vorsitzenden verkündete Urteil auf neun Monate Freiheitsstrafe wegen Straßenverkehrsgefährdung und Diebstahl in zwei Fällen.