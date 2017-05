Ticker

Trump: Wir werden einen Nahost-Deal hinbekommen

dpa Jerusalem. US-Präsident Donald Trump gibt sich nach seinem Aufenthalt in Saudi-Arabien und dem ersten Besuchstag in Israel von sehr guten Bedingungen für einen Frieden in Nahost überzeugt. „Wir müssen die Situation jetzt nutzen“, sagte Trump in Jerusalem an der Seite von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Er habe in den vergangenen Tagen viele Zeichen gesehen, die ihn zuversichtlich machten, dass im Mittleren Osten Frieden für alle Menschen und alle Religionen möglich sei. Er habe in Riad bei arabischen Führern viel guten Willen erlebt. Eine neue Ebene der Partnerschaft sei möglich.