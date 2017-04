Ticker

Trump will an Plänen zu Mauerbau festhalten

dpa Washington. Trotz erheblicher finanzieller Differenzen im Kongress will US-Präsident Donald Trump an seinen Plänen für einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko festhalten. „Sie wird gebaut, und sie wird gegen Drogen- und Menschenhandel helfen“, schrieb Trump auf Twitter. Gestern hatte er Medienberichten zufolge einer Gruppe konservativer Medien erklärt, er sei bereit, die Finanzierungsfrage bis in den Herbst hinein aufzuschieben. Es hatte sich angedeutet, dass er keine Mehrheit bekommen wird, um die Finanzierung des Mauerbaus noch in das Haushaltsgesetz zu bekommen, das rasch beschlossen werden muss.