Ticker

Trump sieht sich nach Comeys Aussage vollständig rehabilitiert

dpa Washington. US-Präsident Donald Trump sieht sich nach der Senats-Aussage von Ex-FBI-Chef James Comey vollständig rehabilitiert. Das schrieb Trump am Morgen auf Twitter in einer ersten direkten Reaktion auf Comeys Auftritt. Trump schrieb, er sehe sich trotz falscher Erklärungen und Lügen „vollständig und total“ bestätigt. Gestern hatte der von Trump gefeuerte Comey in einer Anhörung vor einem Senatsausschuss schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten erhoben. Er hatte aber auch gesagt, dass gegen Trump selbst nicht wegen einer russischen Beeinflussung der Präsidentenwahl 2016 ermittelt werde.