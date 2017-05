Ticker

Trump bezeichnet Nordkorea-Konflikt als „Welt-Problem“

dpa Taormina. US-Präsident Donald Trump hat den Streit um die Atom- und Raketentests Nordkoreas als „Welt-Problem“ bezeichnet. Das sagte er vor einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des G7-Gipfels in Taormina. „Es wird gelöst, darauf können Sie wetten“, so Trump. Die kommunistische Führung in Nordkorea hat seit dem vergangenen Jahr Atomversuche und zahlreiche Raketentests durchführen lassen, durch die sich vor allem Südkorea und Japan bedroht fühlen. Trump schloss im Gegenzug einen Militärschlag gegen das ostasiatische Land nicht aus.