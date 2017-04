Region

Trotz Verbots treffen sich Autotuner in Papenburg

Traditionell macht die Tuningszene aus dem Karfreitag den „Car-Freitag“. In Papenburg hatte die Stadt das zuvor verboten, dennoch gab es ein kleines Treffen. Die Polizei zieht trotzdem eine positive Bilanz.

gn Lingen. Als ausgesprochen ruhig bezeichnet die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim die Geschehnisse der Tuningszene am sogenannten „Car-Freitag“. Gegen Freitagmittag haben sich nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz Holsterfeld im Industriegebiet in Salzbergen rund 100 Fahrer mit ihren getunten Fahrzeuge getroffen. Diese Ansammlung habe sich recht bald wieder aufgelöst. Im Laufe des Nachmittags trafen sich dann in Lingen bei der Emslandarena rund 25 Fahrzeuge. Auch hier blieb der Polizei zufolge alles ruhig.

Weiterhin wurden von der Polizei in Meppen auf dem Parkplatz des Marktkaufs 200 Fahrzeuge festgestellt. Auch diese Ansammlung löste sich nach kurzer Zeit wieder auf. Kurz vor Mitternacht kam es schließlich in Papenburg auf dem Parkplatz des Media-Marktes zum Treffen von etwa 100 Fahrzeuge, die aus dem Bereich Leer kamen. Nach kurzer Zeit war auch dieses Treffen beendet und die Fahrer fuhren davon. Die Stadt Papenburg hatte zuvor ein Treffen der Szene im gesamten Stadtgebiet verboten. Es sei bei allen Treffen zu keinen Straftaten oder Beanstandungen durch die Polizei gekommen. „Illegale Rennen gab es nicht“, sagte ein Polizeisprecher.