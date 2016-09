Grafschaft

Trennt die Mathias-Stiftung sich von „Pauline“?

Noch ist kein Beschluss gefallen, es gibt lediglich eine noch nicht unterschriebene Absichtserklärung: Aber die Mathias-Stiftung aus Rheine erwägt, sich von der Orthopädischen Fachklinik in Bad Bentheim zu trennen.

Bad Bentheim / Nordhorn. Vitales Interesse am Paulinenkrankenhaus“ zeigt die Euregio-Klinik-Holding. Die „Grafschafter Lösung“ die bereits im Jahr 2007 im Rahmen der Verhandlungen zur großen Krankenhausfusion in Nordhorn angestrebt worden ist, könnte sich nun doch realisieren lassen, denn seit einigen Monaten ist bekannt, dass die Mathias-Stiftung als Trägerin des Mathias-Spitals in Rheine sich vom Paulinenkrankenhaus wieder trennen will. Seit Anfang 2008 gehört die Orthopädische Fachklinik zur Mathias-Stiftung. Damals hatte die Stiftung große Hoffnung in dieses Projekt gesetzt und großzügige Investitionen versprochen. Neben dem Namen „Paulinenkrankenhaus“ für das älteste Krankenhaus der Grafschaft wurde auch eine Standortgarantie bis zum Jahr 2022 und Kündigungsschutz für die 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereinbart. Das Paulinenkrankenhaus ist eng verbunden mit der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis im selben Gebäude, in der ein Großteil der Belegärzte zahlreiche weitere Mitarbeiter beschäftigen.

Fachklinik ein Verlustbringer?

Offensichtlich hat aus Sicht der Trägerin in Rheine der Hoffnungsträger von 2007 die Erwartungen nicht erfüllt. Insidern nach ist die Fachklinik mit ihren 45 Planbetten für Patienten mit Knie-, Hüft- oder Wirbelsäulenproblemen und ihren Spezialisten für Gelenkprothetik zum Verlustbringer geworden. Nach Millioneninvestitionen in den ersten Jahren hat die Stiftung ihr Interesse an weiteren Maßnahmen offenbar drastisch heruntergefahren. So wurde ein Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von 7,8 Millionen Euro seit 2014 nicht abgerufen. Ende des Jahres könnte er ungenutzt verfallen. Die Bindung zwischen den Krankenhäusern, dem „Mathias“ in Rheine und der „Pauline“ in Bad Bentheim, ist brüchig geworden.

Als „letzte Rettung“ käme da die inzwischen etablierte Euregio-Klinik-Holding gerade recht. Auch in der Euregio-Klinik werden orthopädische Operationen vorgenommen. Die Chirurgie, zu der unter anderem die Unfallchirurgie, eine „allgemeine Chirurgie“ und die Gefäßchirurgie zählen, verfügt über 122 Betten und stellt eine Konkurrenz zum Paulinenkrankenhaus dar.

Jetzt wird von allen Beteiligten erwogen, die kleine Fachklinik für Orthopädie der großen Euregio-Klinik zuzuordnen. Eine Prüfung der finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte ist „angedacht“. Zur Debatte stünden dann zwei Optionen:

Das Paulinenkrankenhaus würde als rechtlich-selbständige Einheit erhalten bleiben. Als GmbH könnte es dann eine Tochter unter dem Dach der Euregio-Klinik-Holding, möglicherweise auch gemeinsam mit der Mathias-Stiftung werden, oder aber

Das Krankenhaus wird vollständig durch die Euregio-Klinik übernommen.

Beide Möglichkeiten und auch der Beschluss, diesen Weg in all seinen Facetten zu prüfen, fußt zurzeit noch auf einer Absichtserklärung, niedergeschrieben in einem „Letter of Intent“, der von den Partnern noch nicht unterzeichnet ist. Allerdings hat die Mathias-Stiftung in den Vorgesprächen bereits signalisiert, die für die Prüfung erforderlichen wirtschaftlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

Zum 31. März 2017 wollen die Parteien eine Einigung erzielt haben, wenn die Absichtserklärung in ihrer jetzigen Form ratifiziert wird. Dann könnte es für den Landeszuschuss aus Niedersachsen jedoch schon zu spät sein.