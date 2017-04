Niedergrafschaft

Traktor brennt in Osterwald aus

Bild 1 / 2 Die Feuerwehren Georgsdorf und Veldhausen löschten am Dienstag einen Traktor. Foto: Werner Westdörp

Die Gullys sicherten die Kameraden mit Sand ab. Foto: Werner Westdörp

Die Feuerwehren aus Georgsdorf und Veldhausen sind am Dienstagnachmittag zu einem Hof an der Brookstraße in Osterwald ausgerückt. Dort brannte ein Traktor aus.

fsu Osterwald. Der Traktor auf dem Hof an der Brookstraße in Osterwald ist komplett ausgebrannt, es entstand Totalschaden. Er stand auf einer freien Fläche. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Niemand wurde nach bisherigem Kenntnisstand verletzt. Die Feuerwehren aus Georgsdorf und Veldhausen rückten mit ungefähr 30 Kameraden an. Da sie das Feuer mit Löschschaum bekämpft haben, sicherten sie die Gullys auf dem Hof mit Sand ab. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises ist benachrichtigt, sie wird überprüfen, ob Schaum in die Kanalisation gelaufen ist.

