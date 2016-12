Lokalsport

Trainer Schmidt verlängert bei Vorwärts bis 2018

Der 42-jährige A-Lizenz-Inhaber geht im Sommer in seine sechste Spielzeit am Immenweg. „Es passt einfach“, fasst Obmann Jürgen Menger die Konstellation beim Fußball-Landesligisten zusammen.

Nordhorn. Die Fußballer von Vorwärts Nordhorn werden auch in der Saison 2017/2018 von Henning Schmidt trainiert. „Wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit verlängern – wie immer um ein Jahr“, verkündet Obmann Jürgen Menger, dass sich der 42-jährige A-Lizenz-Inhaber bis 2018 an den Landesligisten bindet. Es war für beide Seiten keine schwierige Angelegenheit, sich für eine weitere Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus zu entscheiden. „Wir sind mit der Arbeit von Henning Schmidt sehr zufrieden. Aufstieg, Bezirkspokalsieg, eine starke erste Landesliga-Saison und auch jetzt stehen wir im schwierigen zweiten Jahr mit Platz sechs gut da“, zählt Menger die Ergebnisse der Vorwärts-Fußballer in den vergangenen anderthalb Jahren unter Trainer Schmidt auf. So kommt der Vorwärts-Obmann zu dem Fazit: „Es passt einfach.“

Die vorzeitige Vertragsverlängerung gestaltete sich „sehr unkompliziert“, berichtet der Vorwärts-Coach. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand, Obmann Menger und dem Funktionsteam. Darüber hinaus ist er mit den Arbeitsbedingungen am Immenweg zufrieden. „Die Anlage ist top. Wir haben ein schmuckes Stadion und verfügen nun auch über einen tollen Kunstrasenplatz. Es geht sprichwörtlich vorwärts im Verein“, sagt der 42-jährige A-Lizenz-Inhaber, der mit seiner Mannschaft aber keinesfalls in Selbstzufriedenheit verfallen will. „Die wird bei uns nicht einkehren. Wir werden weiterhin an den Stellschrauben drehen und wollen nie auf der Stelle stehen bleiben“, sagt Schmidt. Und mit Blick auf seine Spieler stellt der Trainer fest: „Die Mannschaft zieht super mit.“

Menger: Schmidt ist ein akribischer Arbeiter

Auch beim Wunsch nach einer Vertragsverlängerung um ein Jahr funkten Coach und Verein auf einer Wellenlänge. „Das ist für beide Seiten gut. Jeder ist flexibel, falls sich die Umstände ändern. Man kann jedes Jahr eine Bestandsaufnahme machen und viele Dinge ansprechen“, sagt Schmidt. Obmann Menger hält nach eigener Aussage nichts von mehrjährigen Vereinbarungen – „weil sich die Dinge im Fußball eben ändern können.“ Er lobt den Coach als akribischen Arbeiter, der ein gutes Training mit den Spielern mache. Dass Schmidt trotz des eher holprigen Starts in die laufende Saison und seines Ehrgeizes ganz ruhig weiterarbeitete, ist für Menger eine weitere wichtige Eigenschaft des Trainers.

Schmidt selbst will sein Team kontinuierlich weiterentwickeln und auch in Zukunft wie vor der laufenden Saison Jugendspieler in den Kader einbauen. „Das ist unser Weg“, sagt der Vorwärts-Trainer.