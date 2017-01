Lokalsport

Torjubel, Strafgeld und Vaterfreuden

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen ist am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen. Das erste Punktspiel im neuen Jahr wird am 4. Februar bei der SG Leutershausen angepfiffen.

fh Nordhorn. Das erste Tor des Jahres erzielte Jens Wiese, den ersten Straf-Euro in die Mannschaftskasse blechte Asbjörn Madsen – der Rückraumspieler und der Kreisläufer der HSG Nordhorn-Lingen sorgten beim Handball-Zweitligisten für die ersten Freudenschreie 2017. Mit dem Fußballspiel Alt gegen Jung eröffnete Trainer Heiner Bültmann am Donnerstagabend im Euregium nach einer Aufwärmphase die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil. Als Madsens Kerze an der Hallendecke landete, jaulten die Kollegen des Dänen erfreut auf. Ttechnisch unsauberes Spiel wird bei der HSG auch beim Fußball bestraft – und Kassenwart Björn Buhrmester konnte sich über den ersten Euro im neuen Jahr in der Mannschaftkasse freuen.

Letztlich gehörte auch Madsen zu den Siegern, denn das Team Alt hielt durch einen Treffer von Jens Wiese die Mannschaft Jung mit 1:0 nieder. Der Torjäger traf dabei mit dem Fuß genau dahin, wo er auch mit seinem rechten Arm gerne den Ball platziert – präzise in den Winkel. Mit dem 1:0-Erfolg festigten die Routiniers um Kapitän Nicky Verjans und Abwehrchef Frank Schumann ihre Führung in der Ewigen Tabelle. Die statistischen Werte werden von Fabian Kaleun, der zum Team Jung gehört, genau erfasst, auch Tore und Torvorlagen.

Für die beste Nachricht während der Pause wegen der Weltmeisterschaft in Frankreich, hatte bereits in der vorigen Woche Pavel Mickal gesorgt. Der Rechtsaußen ist zum zweiten Mal Vater geworden; seine Lebensgefährtin Conny brachte am 6. Januar den zweiten Sohn des Paares zur Welt, der auf den Namen Jakob hört.

Auch wenn Bültmann die erste Trainingseinheit in diesem Jahr mit dem Etikett „Ballgewöhnung“ versehen hatte, wurde es schnell ernst „Es ist schon eine komplette Einheit“, sagte der Trainer, der seine Schützlinge mit Pass-, Wurf- und Gegenstoßübungen sowie einem Handballspiel auf zwei Tore ins Schwitzen brachte. 17 Spieler umfasste die Gruppe; es fehlten nur die Nationalspieler Jürgen Rooba (Estland) und Patrick Miedema (Niederlande) sowie Lutz Heiny (Kreuzbandriss). Dafür reihte sich außer Lars Bergmann und Levin Zare mit Johannes van Lengerich ein drittes Talent aus der Reserve ein; und auch Stephan Wilmsen mischte munter mit, der sich nach dem Ende seiner aktiven Karriere fit hält, um bei Bedarf aushelfen zu können.

Das war bei einigem Verletzungspech auch in der Hinserie wieder sehr hilfreich, die erst mit dem ersten Spiel im neuen Jahr am 4. Februar bei der SG Leutershausen endet. Dass der Tabellensiebte von Blessuren weitgehend verschont bleibt, ist Voraussetzung, damit Bültmanns Wunsch Realität werden kann: „Natürlich würden wir in der Tabellen gerne noch ein bisschen klettern.“