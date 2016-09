Lokalsport

Topspiel mit der richtigen Würze

Schüttorf holt beim 4:4 gegen Papenburg drei Mal einen Rückstand auf. Für den FC 09 war es nach vier Siegen der erste Punktverlust. Es wäre mehr drin gewesen, denn die Gäste spielten eine Halbzeit in Unterzahl.

Schüttorf. Der FC Schüttorf 09 hat im fünften Bezirksligaspiel dieser Fußballsaison zwar den ersten Punkt abgegeben, ist aber nach dem 4:4 (2:2)-Unentschieden am Sonnabend im Spitzenspiel gegen Blau-Weiß Papenburg an diesem Wochenende nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. 200 Zuschauer an der Salzberger Straße in Schüttorf bekamen so ziemlich alles geboten, was man von einem Topspiel erwarten kann: Acht Tore, zwei Foulelfmeter für die Gastgeber, von denen Eray Bayraktar allerdings nur einen nutzen konnte, und ein Platzverweis für Papenburgs Kapitän Heiko Sandersfeld waren die rechte Würze eines unterhaltsamen Fußballnachmittags, an dem es zeitweilig recht hitzig zuging. Das lässt auch einigen Interpretationsraum für die Bewertung des Resultats: Bei mehr als 45 Minuten in Überzahl wäre für die Schüttorfer sicher mehr drin gewesen als ein Punkt; allerdings mussten die Gastgeber dreimal einem Rückstand hinterherlaufen. „Das war ein Wechselbad der Gefühle“, sagt 09-Trainer Michael Schmidt, „wir können mit dem Punkt gut leben.“

Kawa Acar weckte mit dem Führungstreffer nach 14 Minuten die Hoffnung, dass der FC 09 seine makellose Startbilanz mit dem fünften Sieg aufpolieren würde. Die Freude allerdings währte nur kurz. Die Emsländer glichen mit einer direkt verwandelten Ecke zum 1:1 (17.) aus. Daniel Brink im 09-Tor sah da nicht zum ersten Mal in diesem Spiel schlecht aus, hatte er doch zuvor schon bei zwei Flanken am Ball vorbei gegriffen. Und es sollte auch nicht das letzte Malheur des Keepers in diesem Spiel sein.

Den Führungstreffer der Blau-Weißen durch Abdulkadir Gecer (26.) begünstigten allerdings seine Vorderleute; die Innenverteidiger Daniel Befort und Marc Knoop machten dabei eine sehr unglückliche Figur. Eine Minute vor der Pause dann der erste große Aufreger: Heiko Sandersfeld riss Eray Bayraktar im Strafraum um, und nahm dem 09-Kapitän eine klare Tormöglichkeit. Mit der gelbroten Karte für ihren Kapitän und Strafstoß sahen sich die Gäste zu hart bestraft; Bayraktar verwandelte unbeeindruckt zum 2:2-Pausenstand.

Doch ihre zahlenmäßige Überlegenheit konnten die Schüttorfer im zweiten Abschnitt nicht nutzen. Stattdessen führten schlechtes Abwehrhalten und Patzer von Brink zu zwei weiteren Gegentoren durch Eric Bruns (50., 82.), der damit seine Treffer Nr. zwei und drei in diesem Spiel erzielte. Dass die Schüttorfer sich nicht aufgaben, wurde mit den jeweiligen Ausgleichstreffern von Kawa Acar (72.) und Werner Hofschröer (87.) belohnt. Dazwischen ließ Bayraktar mit einem verschossenen Foulelfmeter (75.) die Chance zur 4:3-Führung aus. „Wir sind drei Mal zurückgekommen und das ist positiv“, bilanzierte Schmidt, der auch für die Fehler seines Teams klare Worte fand: „Dummheit wird bestraft.“