Lokalsport

Top-Athleten und Hobbyläufer bei der „Meile“

Für den 30. Stadtlauf am Sonnabend (ab 14 Uhr) haben sich neben Firmen, Familien und Schülern auch mehrere Flüchtlinge angemeldet. Den Sieg im 10-km-Hauptlauf könnten die Topathleten des LC Nordhorn unter sich ausmachen.

Nordhorn. Wenn am Sonnabend um kurz nach 17.30 Uhr die ersten Sportler des Nordhorner Stadtlaufs nach zehn Kilometern auf die Zielgerade am Stadtplatz einbiegen, will auch Gerold Hartger nicht weit weg sein: Der Top-Läufer des LC Nordhorn geht nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause wieder bei der „Meile“ an den Start – und visiert bei der 30. Ausgabe des traditionsreichen Laufs seinen fünften Sieg nach 2008, 2012, 2013 und 2014 an. Die Konkurrenz kommt vor allem aus dem eigenen Verein, immerhin haben so ziemlich alle Spitzenleute des LCN für das Heimrennen gemeldet.

Doch schon lange vorher stehen heute rund um die Alte Kirche am Markt viele andere Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt: Bereits um 14 Uhr nehmen die jüngsten Mädchen eine ein Kilometer lange Strecke in Angriff; sie kommen vor allem aus den Grundschulen Nordhorns, aber auch aus der Grundschule Itterbeck haben sich 20 Mädchen angemeldet. Drei weitere Schüler-Läufe sind angesetzt, ehe um 15.45 Uhr eine Premiere ansteht: der zwei Kilometer lange „Jedermannlauf“. Gut 30 Laufeinsteiger nehmen dieses neue Angebot wahr, darunter einige in der Grafschaft lebende Flüchtlinge, die vom DRK bzw. von der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (WKJF) gemeldet wurden. In einer Wohngruppe der WKJF in Bad Bentheim leben minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern aus Afghanistan, Syrien und Albanien nach Deutschland gekommen sind. „Sie haben gemeinsam trainiert und freuen sich auf einen Start bei der Meile“, berichtet Mitarbeiterin Andrea Ugobo. Vor allem der erst 13 Jahre alte Farmanda Sarwary ist schon ganz heiß: „Er ist sehr talentiert. Er startet noch im Schülerlauf und ist schon ganz gespannt, wo er am Ende landen wird.“

Auch für den 5-km-Lauf um 16.15 Uhr hat die „Ambulante Flüchtlingsbetreuung“ des Deutschen Roten Kreuzes einige Starter gemeldet. Überhaupt setzte sich auch bei der 30. Meile der Trend fort, dass der „Fünfer“ bei den Teilnehmern auf größeres Interesse stößt als der doppelt so lange Hauptlauf. Zu den Favoriten gehören Stefan Würth, Birger Wieking und weitere LCN-Athleten, den Großteil des Feldes stellen aber Firmen, Handwerksbetriebe, Familien und Freundeskreise sowie Schüler. Eine große Gruppe stellt traditionell auch die Nordhorner Lebenshilfe. „Es ist immer wieder toll zu sehen, wie die ,Meile‘ angenommen wird“, sagt LCN-Sprecher Reinhold Volken.