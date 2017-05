Lokalsport

Toon Leenders kehrt zur HSG zurück

Der niederländische Nationalspieler erhält beim Handball-Zweitligisten einen Vertrag bis 2019. Schon von 2009 bis 2012 und von 2014 bis 2015 beackerte er den Kreis der HSG Nordhorn-Lingen.

Nordhorn. Im Internet war bereits spekuliert worden, jetzt ist es offiziell: Toon Leenders wird ab der neuen Saison wieder für die HSG Nordhorn-Lingen spielen – wie schon von 2009 bis 2012 und von 2014 bis 2015. Der 30 Jahre alte Niederländer, der in den vergangenen zwei Jahren für seinen Heimatverein Bevo HC aufgelaufen war, ersetzt beim Handball-Zweitligisten den Dänen Asbjörn Madsen am Kreis. „Es gibt mehrere Gründe, weshalb ich zur HSG zurückkehre“, betont der 30-Jährige, „aber der Wichtigste ist: Ich habe riesige Lust darauf, mit der Mannschaft Vollgas zu geben und neue Ziele zu erreichen. Nordhorn war immer meine zweite Heimat.“

Video Toon Leenders kehrt zurück Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn/Lingen: Kreisläufer Toon Leenders spielt ab der kommenden Saison wieder für die HSG Nordhorn-Lingen. Der Niederländer kommt aus seiner Heimat zurück zum Zweitligisten.

Bei der HSG unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bis 2019. „Mit dieser Verpflichtung ist es uns gelungen, einen weiteren wichtigen Baustein für die HSG-Mannschaft der kommenden Saison zu setzen“, freut sich Sigi Loeks, zukünftig gemeinsam mit Gerhard Blömers Geschäftsführer der HSG.

Trainer Heiner Bültmann kennt die Qualitäten des bulligen, 2,02 Meter großen Kreisläufers und Abwehrspezialisten längst und weiß: „Toon ist ein großer Gewinn für uns, er ist immer noch ein richtig guter Spieler.“ Im Länderspiel der Niederländer im Frühjahr gegen Lettland bescheinigte er dem Kreisläufer eine gute Vorstellung, zuletzt trainierte Leenders auch zwei Mal mit der HSG-Mannschaft. „Es war so, als wenn er nie weg gewesen wäre. Es wuppte gleich wieder“, berichtet der Coach von diesen Übungseinheiten. Die schnell wieder hergestellte Harmonie zwischen Leenders und seinen früheren Mitspielern kommt Bültmann sehr entgegen: „Gerade bei neuen Kreisläufern ist die Integration angesichts der komplizierten Abläufe oft schwer. Bei Toon wird die Integration aber überhaupt kein Problem sein.“ Und wie Bültmann erzählt, waren auch die HSG-Spieler begeistert, als sie von Leenders’ Rückkehr erfahren haben.

Nach dem Zwangsabstieg der HSG im Jahr 2009 war der 61-fache niederländische Nationalspieler erstmals nach Nordhorn gewechselt, nach drei Spielzeiten ging er zum damaligen Erstliga-Aufsteiger TuSEM Essen. Zwei Jahre später kehrte er zum Zwei-Städte-Team zurück, ehe es ihn 2015 wieder in die Heimat zog. Jetzt also die Kehrtwende: Toon Leenders verlegt seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Nordhorn in die Heimat seiner Frau Anna.