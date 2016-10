Ticker

Tom Hanks schwört auf Berliner Currywurst

dpa Berlin. Oscarpreisträger Tom Hanks würde gerne mehr Zeit in Berlin verbringen - unter einer Bedingung. „Ich hätte gerne, dass mir jemand ein Appartement in Berlin schenkt“, sagte der Hollywoodstar vor der Deutschlandpremiere seines neuen Thrillers „Inferno“ in der Hauptstadt. „Am besten fußläufig zu "Curry 36"“, meinte der Schauspieler augenzwinkernd mit Blick auf einen angesagten Imbiss, der Berliner Currywurst verkauft. In „Inferno“ nach dem Bestseller von Dan Brown spielt Hanks zum dritten Mal den Symbologie-Professor Robert Langdon, der in mysteriöse Machenschaften verwickelt wird.