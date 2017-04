Niedergrafschaft

Tödlicher Verkehrsunfall in Neuenhaus

Drei Verletzte und ein Todesopfer gab es bei einem Zusammenstoß zwischen Neuenhaus und Emlichheim. Die Vechtetalstraße bleibt noch gesperrt.

hh Neuenhaus. Bei einem Verkehrsunfall in Neuenhaus ist am Dienstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen, drei weitere Unfallbeteiligte sind zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei prallte ein VW Golf auf der Vechtetalstraße frontal mit einem entgegenkommenden Toyota Yaris zusammen, in dem drei Personen saßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr, als der Golf auf die Hauptstraße in Richtung Gölenkamp einbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota, der aus Richtung Emlichheim kam.

Mit Rettungswagen und einem Hubschrauber wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr musste die verstorbene Person aus dem Auto bergen, vor Ort kümmerte sich ein Seelsorger um Feuerwehrleute und Verwandte der Verunglückten. Für die Unfallaufnahme muss die Vechtetalstraße noch längere Zeit gesperrt bleiben.