Tödlicher Unfall bei Altenberge: B54 noch gesperrt

Zu einem folgenschweren Unfall ist es auf der Bundesstraße 54 bei Altenberge gekommen. Drei Menschen sind tot. Die Bundesstraße ist weiterhin komplett gesperrt.

gn Altenberge. Gegen 6.20 Uhr ist es am Mittwoch bei Altenberge im Kreis Steinfurt zu einem sehr schweren Verkehrsunfall auf der B 54 gekommen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer, der alleine im LKW war, verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Autos und ein Motorrad beteiligt

An dem Unfall waren zwei Autos und ein Motorrad beteiligt, die dem Lastwagen-Zug entgegenkamen. Die 52-jährige Motorradfahrerin aus Rheine starb bei dem Unfall. In einem Wagen erlitten die Fahrerin schwere und die Beifahrerin leichte Verletzungen. Eine weitere Beifahrerin, eine auf der Rückbank sitzende 21-jährige Frau aus Gronau, erlitt tödliche Verletzungen. „Im zweiten Auto wurde der allein darin fahrende Mann aus Rheine, 47 Jahre alt, tödlich verletzt“, teilte die Polizei Steinfurt am Mittag mit.

Anhänger kippt über Mittelleitplanke in den Gegenverkehr

Bei dem Unfall geriet ein aus Münster kommender Lkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kippte um. Dabei fiel der Anhänger über die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr und stieß mit mehreren entgegenkommenden Autos zusammen. In diesen Fahrzeugen saßen die drei Menschen, die bei dem Unfall ums Leben gekommen seien, berichtet ein Polizeisprecher.

B 54 noch immer gesperrt

Das Lkw-Wrack liegt quer auf der Bundesstraße, die zwischen den Anschlussstellen Altenberge (Abfahrt Havixbeck) und Nienberge in beide Richtungen seit Stunden gesperrt ist, teilt die Polizei mit.

Auf der B54 kommt es zu langen Rückstaus, auch die Ausweichstrecken sind voll. Es empfiehlt sich, den Bereich großräumig zu umfahren. Ein Ende der Sperrungen ist derzeit nicht absehbar.