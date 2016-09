Nordhorn

Tödlicher Unfall an Grenze: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Grenzübergang in Denekamp ist am vergangenen Freitag ein Niederländer ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nun nach Radfahrern, die möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können.

gn Nordhorn/Denekamp. Nach dem tödlichen Unfall am Freitagmittag auf der Nordhornsestraat in Denekamp sucht die niederländische Polizei dringend nach Zeugen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr eine 61-jährige Frau aus Nordhorn am vergangenen Freitag gegen 12.35 Uhr mit einem VW Caddy die Nordhornsestraat von Denekamp in Richtung Grenzübergang. In Höhe des Nordhorn-Almelo-Kanals ist ihr ein 59-jähriger Niederländer aus Denekamp mit einem Opel Astra entgegengekommen. „Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Niederländer wurde bei dem Unfall getötet, die Autofahrerin aus Nordhorn zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Nordhornsestraat war an dem Freitagnachmittag bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet“, berichtet die Polizei. Zeugensuche Die niederländische Polizei hat Hinweise bekommen, dass möglicherweise Radfahrer aus Deutschland den Unfallhergang beobachtet haben und mit ihrer Zeugenaussage wichtige Hinweise geben können. Zeugen, insbesondere diese Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in den Niederlanden unter der Telefonnummer 0031 34357 8844 oder über die Internetadresse www.politie.nl/contact oder bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Artikel zum Thema 59-Jähriger stirbt bei Unfall in Denekamp

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen