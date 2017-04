Region

Tochter schläft: Einbrecher im Haus in Geeste

Unbekannte sind am Montag in Geeste in ein Haus eingedrungen, die Tochter der Eigentümer lag im Bett, als die Einbrecher zuschlugen.

gn Geeste. Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Berghof in Geeste eingedrungen. Zwischen 8 und 8.30 Uhr durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertsachen, während die 16-jährige Tochter in ihrem Zimmer schlief. Die Einbrecher scheiterten zunächst bei dem Versuch, die Terrassentür des Hauses aufzubrechen und schlugen dann eine Scheibe ein. Aus einer Spardose stahlen sie Bargeld. Der angerichtete Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehr als Tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

