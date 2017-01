Lokalsport

Tischtennis: Hoogsteder Dominanz in zwei Ligen

Tischtennis-Frauenteams des Hoogsteder SV peilen nach überragender Hinrunde die Meisterschaft sowohl in der Landes- als auch in der Bezirksoberliga an. Vor allem der Auftritt der HSG-Reserve als Aufsteiger überrascht.

gn Hoogstede. Vor dem Start der Tischtennis-Saison hatten die beiden Frauen-Mannschaften des SV Hoogstede allein den Klassenverbleib in ihren Ligen zum Ziel. Allerdings war den Verantwortlichen des höchstrangigen Grafschafter Vereins schon im Sommer klar, dass sowohl in der Landes- auch auch in der Bezirksoberliga mehr möglich ist – wenn alle Spielerinnen gesund bleiben. Und es ging sogar deutlich mehr: Nach der Hälfte der Saison kämpft das Landesliga-Team mit dem punktgleichen Tabellenführer Hundsmüler TV (beide 16:2 Punkte) um die Meisterschaft, die HSV-Reserve ist als Aufsteiger in der Bezirksoberliga gar ungeschlagen durch die Hinserie zur Wintermeisterschaft marschiert. Auch die Hoogsteder „Zweite“ hat stolze 16:2 Punkte auf ihrem Konto.

In ihrer siebten Landesliga-Saison in Folge spielen die Hoogstederinnen erstmals um den Aufstieg in die Verbandsliga. Das Team wurde in den vergangenen Jahren sukzessive durch den starken eigenen Nachwuchs verstärkt, was sich nun in den Ergebnissen widerspiegelt. Nachdem der Saisonauftakt gegen den Süderneulander SV noch verloren gegangen war, folgten acht überzeugende Siege. Auch den Hundsmühler SV, den einzig verbliebenen Konkurrenten um den Aufstieg, konnte der HSV zu Hause mit 8:6 besiegen. Zum Rückrundenauftakt geht es am Sonntag, 15. Januar, nach Süderneuland bei Norden. Die Nachwuchs-Spielerinnen Lea Maathuis und Katrin Harms-Ensink wissen um die Chance: „Wenn wir den Rückrundenstart erfolgreich gestalten, ist vieles möglich.“

Noch etwas mehr überrascht hat die Hoogsteder Reserve in der Bezirksoberliga. Der Aufsteiger hatte sich zum Ziel gesetzt, sich nach der Meisterschaft in der Bezirksliga in der höheren Spielklasse zu akklimatisieren. Aber es kam ganz anders: Durch überzeugende Auftritte avancierte das Team schon nach wenigen Spieltagen zu einem Geheimtipp und hat diesen Status in allen neun Begegnungen der Vorrunde gerechtfertigt. Letztlich feierten die Niedergrafschafterinnen die Wintermeisterschaft ungeschlagen und sogar mit drei Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger. Die erfahrenen Spielerinnen Annika Boll und Jessica Büter jedoch warnen: „Es wartet noch eine schwere Rückrunde auf uns. Es waren in der Vorrunde viele knappe Spiele dabei.“ Doch wenn die Mannschaft in der am 12. Februar beginnenden Rückrunde genauso konsequent und ehrgeizig auftritt wie bislang, könnte aus einem guten sogar ein sehr gutes Jahr für den Hoogsteder Tischtennissport werden.