Niedergrafschaft

Tina Kampert aus Laar ist beste Zahntechnikerin

Die 22-jährige Zahntechnikerin Tina Kampert aus Laar gehört zu den 70 jahrgangsbesten Gesellen des niedersächsischen Handwerks. Sie ist sogar offiziell die beste Jungtechnikerin ihrer Branche in Niedersachsen und Bremen.

gn Laar/Celle. „Es war ein ganz besonderer Moment für mich, als mir auf der Bühne der Congress Union in Celle vor 300 Gästen die Urkunde überreicht wurde. Nie hätte ich damit gerechnet, Landessiegerin zu werden“, erzählt Tina Kampert. Sichtlich stolz sind auch ihre drei Chefs vom H+H Dentalstudio aus Groß-Hesepe, Hubert Dieker, Hubert Reker und Waldemar Fritzler. Sie haben in den vergangenen 25 Jahren viele Techniker ausgebildet, einen Landessieg hatte aber noch keiner ihrer Azubis erreicht.

Anfänge

„Als Tina ihre Ausbildung begann, zeigte sich sehr schnell, dass sie die geborene Zahntechnikerin ist. Wir haben sie dabei unterstützt, ihr Potenzial zu entfalten“, erinnert sich Hubert Reker. Ihre überdurchschnittliche Motivation zeige sich unter anderem darin, dass sie während der Ausbildung freiwillig ein Praktikum bei einem Zahnarzt absolvierte. Sie habe ihren Beruf einmal aus der Kundenperspektive betrachten wollen, um Zusammenhänge im Alltag noch besser zu verstehen.

Berufswahl

Warum Tina Kampert sich gerade für die Zahntechnik entschieden hat, erklärt sie so: „Ich bin handwerklich sehr geschickt und hatte in der Schule immer viel Spaß in den entsprechenden Fächern. Über die Agentur für Arbeit erfuhr ich von diesem Beruf und nach einem kurzem Praktikum wusste ich: Hier bin ich richtig.“

Was kommt danach?

Auch wenn ihr mit dem herausragenden Prüfungsabschluss nun viele Labortüren offen stehen, möchte sie vorerst weiter bei H+H arbeiten. Ihre Chefs freuen sich darüber. „Oft sind die Besten schnell flügge. Entweder beginnen sie ein Studium oder wechseln den Arbeitgeber, um schneller die Karriereleiter zu erklimmen“, berichtet Waldemar Fritzler. Neben einer Urkunde hat die Landessiegerin auch ein Stipendium für berufliche Fort- und Weiterbildung erhalten. Was sie damit macht, weiß Tina Kampert noch nicht genau. Die Meisterschule ist eine Option für die Niedergrafschafterin, auch wenn sie dafür den Arbeitsplatz in Groß-Hesepe verlassen müsste.