Tim Bendzko kommt im Mai nach Lingen

Mit Tim Bendzko gastiert am 3. Mai einer der erfolgreichsten deutschen Sänger der vergangenen Jahre in der Emslandarena in Lingen. Er wird von seiner Band begleitet und stellt sein Album „Immer noch Mensch“ vor.

gn Lingen. Der Sänger Tim Bendzko tritt am Mittwoch, 3. Mai, ab 20 Uhr mit seiner Band in der Emslandarena in Lingen auf. Zu hören werden vor allem Lieder von Bendzkos 2016 veröffentlichtem Album „Immer noch Mensch“ sein. Ende Oktober stieg das Album von null auf eins in die deutschen Albumcharts ein. Tickets kosten 41,50 Euro für einen Steh- und 49 Euro für einen Sitzplatz. Erhältlich sind Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.emslandarena.com und im GN-Ticketshop.

