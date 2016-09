Region

Tiertransporter gerät an Grenze in Brand

Von Laura Fühner

In der Nähe des Grenzübergangs Nieuw-Schoonebeek-Twist ist am Mittwoch ein mit Geflügel beladener Lastwagen in Brand geraten. Der Großteil der Tiere konnte gerettet werden.

Twist. Wie die Polizei berichtet, sind einige Tiere verendet. Der Großteil des Geflügels sei aber aus dem brennenden Fahrzeug entkommen. Ein Anwohner des Europaweges in Nieuw Schoonebeek hatte den Lastwagen kurz vor dem Grenzübergang gestoppt und auf die brennende Plane an der Seitenwand des Aufbaus hingewiesen. Der Anwohner selbst war es auch, der zum Gartenschlauch griff, um die Flammen zu löschen, bis die Feuerwehr aus Twist eintraf. Video Feuerwehren löschen brennenden Putenlaster Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Twist: Auf der Grenze stand am Vormittag die Plane eines LKW in Flammen. Das beherzte Handeln von Zeugen und der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Die deutsche Wehr wurde alarmiert, weil das Feuer erst auf der deutschen Seite der Grenze entdeckt wurde. Da das Feuerwehrhaus der Feuerwehr Twist in unmittelbaren Nähe zum Grenzübergang liegt, waren die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort. Sie konnten den Brand löschen. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße 47 am deutsch-niederländischen Grenzübergang zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr ist von der Polizei weiträumig umgeleitet worden. Warum die seitliche Plane des Transporters Feuer fing, ist nicht bekannt.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen