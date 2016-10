Sportwelt

THW Kiel unterliegt 25:26 in Barcelona

Der THW Kiel hat die erste Niederlage in der Handball-Champions-League kassiert. Nach dem Heimsieg über Paris St. Germain unterlag der deutsche Rekordmeister beim FC Barcelona trotz einer 13:10-Pausenführung noch mit 25:26.

dpa Barcelona. Bester THW-Werfer im Palau Blaugrana war Mannschaftskapitän Domagoj Duvnjak mit sieben Treffern. Für den spanischen Titelträger erzielte Valero Rivera sechs Tore.

Die „Zebras“ begannen die Partie hochkonzentriert. Torhüter Andreas Wolff war einer starker Rückhalt, die Chancen im Angriff wurden konsequent genutzt. Beim 5:3 (10.) durch Patrick Wiencek lagen die Kieler erstmals mit zwei Treffern in Führung und bauten den Vorsprung zeitweise auf vier Treffer (13:9/30.) aus.

Bei den gastgebenden Katalanen, die mit Filip Jicha und Wael Jallouz zwei ehemalige THW-Spieler in ihren Reihen haben, reihte sich dagegen Einzelaktion an Einzelaktion. So hatte die Defensive der Norddeutschen zunächst leichtes Spiel.

Nach der Pause wendete sich das Blatt jedoch. Beim 22:21 (50.) lag Barcelona erstmals vorn. Fünf Minuten vor Schluss sah THW-Abwehrchef Rene Toft Hansen nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Die letzte Chance der Kieler auf den Ausgleich vergab Nikola Bilyk, dessen direkter Freiwurf im Block der Spanier landete.