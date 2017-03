Niedergrafschaft

Theaterstück demonstriert Risiken von Handy-Sucht

Handy-Sucht ist ein heikles Thema bei jungen Menschen. Um sich der Gefahren bewusst zu werden, haben rund 250 Schüler der Wilhelm-Staehle-Schule das Theaterstück „Online“ in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums besucht.

Neuenhaus. Das Smartphone ist für zahlreiche Menschen ein ständiger Begleiter – das gilt längst auch für Schüler. In vielen Situationen sind die Geräte hilfreich, liefern einen willkommenen Zeitvertreib und ermöglichen ständige Erreichbarkeit. Problematisch wird es, wenn Smartphone, soziale Netzwerke und Online-Spiele den Großteil der Zeit einnehmen und Schule, Beruf, Freunde und Familie in den Hintergrund drängen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ aus dem Jahr 2016 meint sogar fast jeder zehnte Deutsche, er könne ohne Smartphone nicht leben.

Grund genug, jungen Menschen auch die Gefahren vor Augen zu führen. Genau dies hat vor Kurzem der „Weimarer Kultur-Express“ mit seinem Stück „Online“ nun getan. Die freie Theatergruppe, die seit rund 15 Jahren mit verschiedenen Produktionen durch ganz Deutschland tourt und dabei meist vor Schülern zwischen zwölf und 16 Jahren auftritt, spielte in Neuenhaus vor Jungen und Mädchen der 7. und 8. Klassen. Das Stück zeigt weitere Probleme, mit denen Schüler in Berührung kommen können, etwa Alkoholmissbrauch oder Mobbing.

Mitmenschen geraten in den Hintergrund

Im Stück „Online“ konnten die Neuenhauser Schüler miterleben, wie die große Freude über das erste Smartphone nach und nach in eine Handysucht umschlägt. Das etwa 14-jährige Mädchen Jule, gespielt von Gisa Wilfahrt, ist überglücklich, als sie zum Geburtstag ein Smartphone erhält. Schnell sind alle coolen Apps installiert und der Tauchgang in die ewigen Weiten der digitalen Welt kann beginnen. Nach der Begeisterung über die ersten „Likes“ für das Profilbild muss bald fast jeder Moment des Lebens im sozialen Netzwerk geteilt werden. Für ihre Online-Spiele schließt Jule teure Abos ab und gerät in Kontakt mit einem dubiosen Chatpartner, dessen Profil sich als Fälschung herausstellt.

Jule tappt in nahezu jede Falle, zeigt immer mehr ein klassisches Suchtverhalten und zieht sich vollständig aus ihrem Umfeld zurück – ganz zur Sorge ihrer Mutter und ihrer Freundin Elli, beide gespielt von Madeleine Weiler. Nachdem die Situation schließlich völlig eskaliert, bleibt nur noch eine Möglichkeit: eine Therapie.

Suche nach Lösungen

Mit dem Stück will der „Weimarer Kultur-Express“ den Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, sich in die Lage der Protagonistin zu versetzen, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und zu überlegen: „Wo stehe ich selbst?“ Madeleine Weiler und Gisa Wilfahrt stellten dabei klar: „Wir wollen nicht sagen, dass Internet, Smartphones und soziale Netzwerke grundsätzlich schädlich sind. Es kommt darauf an, wie ihr sie nutzt.“

Nach der einstündigen Aufführung kamen die Schauspielerinnen mit dem Publikum ins Gespräch und erörterten gemeinsam Lösungen, wie einer solchen Sucht vorgebeugt werden kann. Was hätte zum Beispiel die Mutter besser machen können? Die Vorschläge der Schüler sind vielfältig: Den WLAN-Zugang und das Datenvolumen begrenzen, feste Regeln im Umgang aufstellen, beim Verschenken des Smartphones direkt eine Einweisung geben und auf Gefahren hinweisen – oder der Tochter das Handy schlichtweg wieder abnehmen.

Klare Regeln zuhause

Bei den Schülern kam die Veranstaltung offensichtlich gut an, und sie konnten den Inhalt der Handlung nachvollziehen. „Bei uns gibt es klare Regeln“, erzählt eine Siebtklässlerin den GN. „Ich darf mein Smartphone während der Hausausgaben nicht benutzen und auch nicht am Tisch beim Essen.“ Ein Mitschüler aus der achten Klasse kennt das und fügt hinzu: „Wer bei uns am Tisch das Handy rausholt, muss hinterher die Küche aufräumen.“ Die Schüler sagten aber, dass sie in ihrem Umfeld durchaus Leute kennen, die das Smartphone exzessiv benutzen.

Die Theateraufführung ist Teil eines Präventionskonzepts an der Wilhelm-Staehle-Schule. Alle zwei Jahre soll ein Stück zu entsprechenden Themen gezeigt werden. „Die Schüler werden dabei anders angesprochen als durch theoretischen Unterricht. Jeder kann selbst entscheiden: Was ziehe ich für mich da raus?“, beschreibt Schulsozialarbeiterin Stephanie Soumah den Mehrwert.

Als Mittel zur Förderung der Medienkompetenz hat der Landkreis die Hälfte der Kosten für die Aufführung übernommen.