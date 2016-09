Region

„The BossHoss“ rocken in Lingen

Cowboyhüte als Markenzeichen und rauer Westerngesang: Alec Völkel und Sascha Vollmer erfüllten die Erwartungen, leisteten sich aber auch den einen oder anderen Ausflug zum Hardrock.

Lingen. Einmal mehr „Ausverkauft“ hieß es am Sonnabend in der Emslandarena Lingen, in der die Berliner Countryrocker von „The BossHoss“ auf ihrer aktuellen „Dos Bros-Tour“ Station machten. Das Wahrzeichen der Band sind ihre Stetson-Cowboyhüte, mit denen auch etliche Herren im Publikum ihre BossHoss-Begeisterung dokumentierten.

Als Vorband und Anheizer trat die Rockcombo „Prime Circle“ aus dem südafrikanischen Johannesburg auf, die eine halbe Stunde lang eine bunte Mixtur aus Grunge, Hardrock und an U2 erinnernden Rocksounds zum Besten gaben. Nach einer weiteren halbstündigen Umbaupause war es endlich soweit … lautstarker Applaus begrüßte die BossHoss-Band, deren Bandleader, Sänger Alec „Boss Burns“ Völkel und Gitarrist Sascha „Hoss Power“ Vollmer zum rasanten Uptempo-Shuffle des „Wait For Me“ die Bühne enterten.

Von nun an feiern die siebenköpfige Band und ihr Publikum eine ausgelassene Westernparty. Mal gibt es funky aufgeladenen Rock, mal rasanten Rock’n Roll und allemal hitzig-schweißtreibende Dancesongs. Instrumental ausgekleidet in einem Country&Western-Gewand aus Kontrabass, Mundharmonika, halbakustischer Western-Gitarre und viel rauem Westerngesang. Für zusätzlichen Druck im Countrykessel sorgten „The Tijuana Wonderbrass“ an Posaune, Trompete und Tenorsaxophon, die aufregende Einsprengsel aus mexikanischer Mariachi-Tradition, scharfkantige Bläsersätze und manch mitreißende solistische Einlage zu Gehör bringen. Mit ihrer Hilfe bei „Keep On Dancing“ gelingt es den BossHoss denn auch, die gesamte Halle zu einem Square Dance zu bewegen.

Mit weiteren Songs wie dem bandeigenen „Rodeo Queen“ und einem Cover der „Polk Salad Annie“ des Swamprockers Tony Joe White befeuern BossHoss die Tanz- und Partylaune. Zu einem ersten Höhepunkt gerät ihre Version des 60er-Soulhits „Say A Little Prayer“. Sascha Vollmer verwandelt ihn in einen vom TexMex-Folk inspirierten Lagerfeuersong, den Sologitarrist Stefan „Russ T. Rocket“ Bühler und Malcolm „Hank Williamson“ Arinson an der Mundharmonika mit feinen Soli zu veredeln wissen.

„Beste Saloon-Stimmung“

Im folgenden „Jolene“ der Dolly Parton gelingt es der Band, die gesamte Halle zum Mitsingen zu verführen. Wie immer, wenn die Band ihre Country-Roots anklingen lässt, macht sich beste Saloon-Stimmung breit.

Zuweilen mutieren BossHoss aber auch zu purem und weniger anziehendem Powerrock. Da gibt es mal belanglosen Stampfbeat wie „Beauty Queen“, mal allzu puren Cowpunk ohne Melodie und Refrain, mal einen seltsamen Hardrock-Versatz wie das fernöstlich inspirierte „Kashmir“ der Led Zeppelin, das Alec Völkel zum Sprung in die ihn minutenlang durch den Innenraum tragende Menge veranlasst. Glücklicherweise gelingt mit dem „Personal Song“ eine umjubelte Rückkehr zum Countryrock, bevor der erste Bandhit „Don’t Gimme That“ und der Titelsong der jüngsten Band-CD „Dos Bros“ das Tanzfieber neu entfachen.

Tanzparty mit Zuschauerinnen

Die Zugabe „Word Up“ führt die Band zum großen Finale. Auf der Bühne wird es eng, als Völkel und Vollmer mehr als 20 Zuschauerinnen zur Tanzparty auf die Bühne lotsen. So animiert tanzt die ganze Halle mit und nach gut zwei Stunden endet in aufbrausendem Beifall ein Konzert, bei dem „The BossHoss“ mit ihrem ureigenen Westernrock die Emslandarena für einen Abend in eine Gute-Laune- Partyzone verwandelten.