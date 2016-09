Lokalsport

Tennistalente des SV Vorwärts trumpfen auf

Lätizia Bojara und Leonie Möller belegten auf Landesebene den zweiten Platz. Im Finale waren die Nachwuchsspielerinnen aus Wilhelmshaven zu stark. Das entscheidende Doppel verloren die Nordhornerinnen mit 1:6 und 4:6.

gn Nordhorn. Nach dem erfolgreichen Abschneiden auf der Bezirksebene im vergangenen Jahr startete die C 1-Juniorinnen-Tennismannschaft des SV Vorwärts Nordhorn in dieser Sommersaison erstmals in der höchsten niedersächsischen Spielklasse für Jugendmannschaften (Verbandsliga) – und trumpfte auch auf dieser Ebene auf. Die beiden Kader-Spielerinnen Lätizia Bojara und Leonie Möller erreichten das Finale und verloren gegen den Wilhelmshavener THC hier das entscheidende Doppel mit 1:6 und 4:6.

Zuvor war niedersachsenweit in unterschiedlichen Staffeln die Qualifikation für die Endrunde, die so genannten Cilly-Aussem-Spiele, gespielt worden. Dabei setzten sich die Mannschaften des Wilhelmshavener THC, Braunschweiger THC, TC Hemmingen-Westerfeld und des SV Vorwärts Nordhorn durch. Diese Teams trafen sich dann in Delmenhorst, um den Niedersachsenmeister der C-Juniorinnen zu ermitteln.

Im Halbfinale trafen die Spielerinnen des SV Vorwärts auf den TC Hemmingen-Westerfeld, den Staffel-Ersten aus dem östlichen Niedersachsen. Hier entwickelte sich ein wahrer Tennis-Krimi. Nach den Einzeln stand es 1:1, sodass das abschließende Doppel die Entscheidung bringen musste. Leicht favorisiert waren hier die Hemmingerinnen, da sie die amtierenden Doppel-Landesmeisterinnen in dieser Altersklasse stellten. Dennoch ging der erste Satz mit 6:4 an Bojara/Möller. Den zweiten Durchgang sicherte sich die Hemminger Vertretung deutlich mit 6:0. Im abschließenden Match-Tiebreak zeigten sich die Vorwärts-Spielerinnen spiel- und nervenstark und sicherten sich mit 10:8 die Final-Teilnahme.

In diesem Endspiel konnten sich die jungen Vorwärts-Spielerinnen gegen den Wilhelmshavener THC nach großem Kampf wieder ein 1:1 nach den Einzeln erspielen. So musste erneut das abschließende Doppel die Entscheidung bringen. Hier mussten Bojara/Möller allerdings die überzeugende Leistung der Konkurrentinnen aus Wilhelmshaven anerkennen und verloren am Ende verdient mit 1:6 und 4:6.

Mit dem Erreichen der Vize-Niedersachsenmeisterschaft sicherten sich die Nordhornerinnen aber einen der größten Erfolge einer Tennis-Jugendmannschaft in der Vereinsgeschichte der Tennisabteilung des SV Vorwärts.