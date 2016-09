Nordhorn

Teddy & Co. beim Doktor im Tierpark

In der Stofftierklinik im Tierpark Nordhorn war am Wochenende viel Betrieb: Zahlreiche Kinder kamen mit ihren Teddys. Die Idee hinter diesem Angebot: Die Kinder selbst sollen die Angst vor dem Arzt verlieren.

Nordhorn. Der vierjährige Luke aus Nordhorn ist mit Kuschelhündchen „Carlo“ in den Zoo gekommen. Sein zotteliger Vierbeiner ist verletzt – ein klarer Fall für die Stofftierklinik, die der Tierpark Nordhorn am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal veranstaltet hat. Die Zootierärzte haben sich dabei der ganz unterschiedlichen Wehwehchen der kleinen Plüschfreunde angenommen.

Luke muss mit seinem Hund erst einmal zur Patientenaufnahme: Wie alt ist das Tier? Wie heißt es? Wie schwer ist es? Die Helferinnen wollen alles genau wissen. Dann verschwinden Luke und „Carlo“ in den Wartebereich, wo das Kuscheltier gemessen wird. Alle Daten schreiben die Mitarbeiterinnen auf eine Patientenkarte, mit der es dann weiter zu den Behandlungsplätzen geht.

Bildergalerie Stofftierklinik im Tierpark Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Sebastian Hamel

Stofftierärztin Carolin Lindner schaut sich den Hund gründlich an. Nach dem Röntgen steht fest: „Carlo“ hat sich ein Bein gebrochen. Er bekommt eine Schiene und einen Verband mit Giraffenmuster. „Er muss jetzt eine Woche ruhig liegen, denn wenn er herumläuft, heilt es nicht so schnell“, rät Carolin Lindner dem jungen Herrchen und drückt ihm noch eine kleine Tüte Gummibärchen in die Hand: Diese „Medizin“ muss „Carlo“ nun jeden Tag einnehmen.

Ob Beinbruch, Fieber oder Bauchweh – viele Stofftiere werden auf diese Weise versorgt. Der Sinn dieser besonderen Klinik ist weniger, tatsächlich kaputte Tiere zu reparieren, sondern den Kindern die Angst vor den Medizinern zu nehmen – und natürlich soll es auch Spaß machen. Zu dem Thema wurde neben der Stofftierklinik noch einiges mehr geboten: Malteser und Johanniter waren mit Krankenwagen vor Ort, in die man einen Blick werfen durfte. Und die Feuerwehr ließ die jungen Zoobesucher mit dem Wasserschlauch spritzen.

Auch diesmal war die Stofftierklinik wieder ein großer Erfolg. Der Tierpark plant, sie auch im kommenden Jahr wieder anzubieten.