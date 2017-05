Region

Tauziehen um Kauf-Sonntag in Meppen

Die Stadt Meppen hat beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Osnabrück eingelegt, wonach der für den 7. Mai geplante verkaufsoffene Sonntag zunächst gestoppt ist.

Meppen. Das Verwaltungsgericht hatte einem entsprechenden Eilantrag von Verdi Recht gegeben. Dessen 1. Kammer stellte am vergangenen Freitag die aufschiebende Wirkung der von Verdi erhobenen Klage gegen die Sonntagsöffnung wieder her. Hintergrund: Die Stadt Meppen hatte mit Bescheid vom 11. April die Öffnung der Geschäfte in Teilen ihres Stadtgebiets von 13 bis 18 Uhr aus Anlass der Meppener Maitage genehmigt und auch die sofortige Vollziehung der Genehmigung angeordnet.

Das VG begründet seine Entscheidung unter anderem damit, bereits die Rechtsgrundlage der Genehmigung, Paragraf 5 des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG), sei verfassungswidrig.

Das sieht die Stadt Meppen anders. Mit Schreiben vom 2. Mai, also vom Dienstag, hat sie Beschwerde beim OVG Lüneburg gegen den Beschluss des VG Osnabrück eingereicht. Sie ist nicht der Auffassung, dass das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten verfassungswidrig ist. Zudem sei seitens des VG keine ordnungsgemäße Interessenabwägung erfolgt.

Mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts rechnet die Stadt Meppen in dieser Woche. „Nach jetzigem Stand könnte es sich hierbei niedersachsenweit um das erste OVG-Urteil in dieser Sache handeln“, so Stadt-Pressesprecherin Petra Augustin auf Anfrage.

Was passiert, wenn das OVG der Beschwerde der Stadt Meppen stattgibt? Nach Auskunft der Stadt bestehe dann gegebenenfalls für Verdi die Möglichkeit, sich an das Bundesverwaltungsgericht zu wenden. Voraussetzung hierfür sei, dass das OVG eine Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht zulasse.

Die gesetzliche Regelung findet sich im Gerichtsverfassungsgesetz: „Den Beteiligten steht die Beschwerde gegen einen Beschluss des oberen Landesgerichts an den obersten Gerichtshof des Bundes nur zu, wenn sie in dem Beschluss zugelassen worden ist.

Die Beschwerde ist zuzulassen, wenn die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat oder wenn das Gericht von der Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des Bundes oder des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes abweicht. Der oberste Gerichtshof des Bundes ist an die Zulassung der Beschwerde gebunden.“

Der Stadtmarketingverein Wir in Meppen (WiM) bedauert die Entscheidung der Richter aus Osnabrück. Auf Anfrage begrüßte Vorsitzender Hermann Dröge die Beschwerde der Stadt Meppen beim OVG Lüneburg. „Sie ist notwendig und richtig, auch um ein höheres Maß an Rechtssicherheit für die Durchführbarkeit und Planbarkeit verkaufsoffener Sonntage zu erlangen“, sagte der WiM-Vorsitzende.

Erst „in letzter Minute“ Gewissheit zu haben sei für jeden Kaufmann insbesondere mit Blick auf Werbe- und Personalplanung äußerst unbefriedigend. Vergessen werden dürfe zudem nicht, „dass der Besucher der Veranstaltung bzw. der Kunde im Mittelpunkt stehe und auch hier die mangelnde Planbarkeit eine Situation zur Folge hat, die nicht gerade optimal ist.“

Oliver Löning, Vorsitzender des Vereins für Wirtschaft und Werbung, sieht in dem verkaufsoffenen Sonntag ganz klar ein Zusatzangebot zu den Maitagen. „Die Leute kommen wegen des Festes, das Shopping-Angebot wäre nur eine Ergänzung.“ Würde das OVG den Osnabrücker Beschluss bestätigen, entstünde aus wirtschaftlicher Sicht eine „bedauernswerte Situation“. Wie der Handel darauf reagieren werde, ließ Löning zunächst offen.