Ticker

Tausende warten auf Feuerwerksspektakel in Sydney

dpa Sydney. Bereits Stunden vor dem Jahreswechsel haben sich im Hafengelände von Sydney am Morgen Tausende Menschen versammelt, um den besten Blick auf das Feuerwerksspektakel ab Mitternacht zu haben. Am Ufer rund um das Opernhaus werden rund eine 1,5 Millionen Menschen erwartet. Weltweit sollen die Feierlichkeiten in Sydney sogar von rund einer Milliarde Menschen verfolgt werden, da sie erstmals live via Facebook und YouTube übertragen werden. Die mehr als 100 000 Feuerwerkskörper, die in die Luft geschossen werden, haben einen Wert von umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro.