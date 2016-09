Nordhorn

Tausende kamen zu den „MB-Trac-Feldtagen“

Von Carl Hesebeck

Mehr als 5000 Fans und Besitzer des „MB-Trac“ haben sich am Wochenende in Nordhorn getroffen. Bei den Feldtagen haben die landwirtschaftlichen Maschinen gezeigt, was sie drauf haben.

Bildergalerie MB-Trac Feldtag in Nordhorn Fans des MB-Trac haben sich in Nordhorn getroffen. Bild / Bild kaufen Foto: Carl Hesebeck Nordhorn. In ein kleines Mekka für Fans von „MB-Trac“ und Unimog hat Nordhorn sich am vergangenen Wochenende verwandelt: Etwa 450 Fahrzeuge aus ganz Europa waren auf den Flächen von Initiator Hartmut Diekmann vom Verein „Youngtimer Landtechnik im Einsatz“ bei der vierten Auflage des Sammlertreffens zu sehen, das sich hauptsächlich um den „MB-Trac“ dreht. Der „MB-Trac“ ist eine Baureihe von Ackerschleppern, die Mercedes-Benz von 1972 bis 1991 produziert hat. Sie war damals vom Unimog abgeleitet worden. Wie der Unimog verfügte der „MB-Trac“ über vier gleich große und angetriebene Räder und vielfältige Anbaumöglichkeiten für Arbeitsgeräte. Aus dem 1972 präsentierten Ursprungstyp 65/70 entstand schnell eine ganze Baureihe mit Motorleistungen zwischen 70 und 180 PS. Neben Landwirten setzten bald auch Kommunen, gewerbliche Anwender und sogar das Militär auf die Vielseitigkeit der „MB-Trac“-Arbeitsmaschinen. Geräte auf Show-Flächen im Einsatz „Die ersten Aussteller sind bereits am Donnerstag angereist. Bei diesem großen Andrang war das Fahrerlager dann auch schnell voll“, erzählt Diekmann, der selbst zwei „MB-Trac“ besitzt. Verwundern tut das nicht, die Zahl der Aussteller steigt mit jeder Veranstaltung und auch die Zahl der Besucher kann sich sehen lassen: Beim vorherigen Treffen 2014 hatten die Acker-Boliden rund 5000 Interessierte auf die Ausstellungsfläche gelockt. In diesem Jahr war der Andrang noch größer. Auf eigens angelegten Show-Flächen waren „MB-Trac“ und Unimogs bei verschiedensten Arbeiten im Einsatz: Ob beim Maishäckseln, beim Hacken von Holz oder bei der Rübenernte – diverse Feldvorführungen bei bestem Wetter machten deutlich, wie vielseitig einsetzbar die beiden PS-starken Fabrikate sind. Gewandelte Einsatzgebiete Obwohl der letzte „MB-Trac“ bereits 1991 vom Band lief, sind bis heute noch rund drei Viertel der gut 41.500 gebauten Fahrzeuge im Einsatz, sei es bei Lohnbetrieben oder auch bei Kommunen. Neben einem Ersatzteilmarkt war erstmalig auch die Daimler AG mit drei Ausstellungsfahrzeugen auf dem Feldtag vertreten, mit dem Unimog wurde beispielsweise ein Kartoffelroder gezogen. „MB-trac und Unimog besitzen eine große Fangemeinde und eine 60-jährige Tradition in der Landwirtschaft“, sagt Wulf Aurich, Produktmanager für Unimog bei der Daimler AG. „Das Einsatzgebiet hat sich allerdings ein wenig gewandelt, die Fahrzeuge werden heute beispielsweise zum Holzhacken, für den Transport oder Mäharbeiten genutzt“, ergänzt Wulf. Nächstes Treffen in zwei Jahren Ebenfalls mit einem Infostand vertreten war der „Nordhorner Treckerclub“, der jährlich den Historischen Feldtag in Nordhorn ausrichtet. „Unsere beiden Vereine unterstützen sich bei ihrer Arbeit. Wir tauschen beispielsweise Maschinen aus und sind jeweils mit einem Infostand auf der anderen Veranstaltung vertreten“, berichtet Hartmut Diekmann von der guten Zusammenarbeit. Nach der Abreise der Aussteller am Sonntag und Montag verwandelt die Ausstellungsfläche sich wieder in eine gewöhnliche Ackerfläche. In zwei Jahren kann dann beim nächsten Treffen der „MB-Trac“-Fans eifrig wieder gefachsimpelt werden.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen