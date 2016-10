Ticker

Tauber: Oppositionsrolle würde SPD gut tun

dpa Berlin. Die CDU hält sich die Option einer Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl 2017 offen. „Schwarz-Grün kann durchaus eine Alternative zur großen Koalition sein“, sagte ihr Generalsekretär Peter Tauber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Fragen wie einer soliden Finanzpolitik gebe es größere Schnittmengen mit den Grünen als mit den Sozialdemokraten. Der CDU-Generalsekretär rief seine Partei auf, ihr konservatives Profil stärker herauszustellen. Er appellierte an CDU und CSU, ihre Auseinandersetzungen in der Flüchtlingspolitik zu beenden.