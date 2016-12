Ticker

Tatverdächtiger nach Anschlag auf Dresdner Moschee ermittelt

dpa Dresden. Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee Ende September hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Details sollen am Vormittag mitgeteilt werden, hieß es im Operativen Aberwehrzentrum in Leipzig. Eine Woche vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden waren dort gleich zwei Anschläge mit Sprengstoff verübt worden, einer auf die Moschee und einer auf das Kongresszentrum der Stadt. Über die Festnahme hatte zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet.