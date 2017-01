Nordhorn

Talk mit Musical Generation aus Nordhorn

Am Wochenende führt das Ensemble von Musical Generation das Stück „Moulin Rouge – neu vertanzt“ in der Alten Weberei in Nordhorn auf. Ein Interview mit der Truppe kurz vor der Premiere.

Video ev1.tv - der Talk: Musical Generation aus Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Talk mit Alexander Wernecke und Sebastian Gryn von der Musical Generation aus Nordhorn. Die beiden erzählen über ihr neues Stück "Moulin Rouge".

