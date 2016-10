Obergrafschaft

Tänzer aus Bad Bentheim will „Supertalent“ werden

Tänzer Harun Celik aus Bad Bentheim und seine Freunde wollen „Das Supertalent 2016“ werden. Am Samstag ist er mit seinem Team auf RTL zu sehen.

Bad Bentheim. Unsere Region steckt mit Blick auf die RTL-Show „Das Supertalent 2016“ voller versteckter Talente. Gerade erst hat der ursprüngliche Gildehauser Nikolai Merkator aus Lingen mit drei Ja-Stimmen die Chance auf ein Ticket für das Finale erhalten, nun hofft Harun Celik aus Bad Bentheim, mit seinen Freunden in der vierten Show weiter zu kommen.

Vorbereitung ist das A und O, wenn man bei Vorträgen, Bewerbungsgesprächen oder einem Casting punkten möchte. Eigentlich weiß das auch Harun Celik aus Bad Bentheim. Celik ist Tänzer aus Leidenschaft, seit acht Jahren tanzt er, seit etwas mehr als vier Jahren trainiert mehr als 400 Schüler in Schüttorf, Steinfurt und Rheine. Regelmäßig fährt er mit denen zu Meisterschaften – natürlich gut vorbereitet. Das, was in seinem Beruf einwandfrei klappt, ging Anfang Mai beim Casting für die RTL-Show „Das Supertalent 2016“ dagegen mal gründlich in die Hose.

Vier Stunden Zeit für eine neue Choreografie

Es hing weniger daran, dass Celik und seine Freunde sich nicht aufraffen konnten, zu trainieren, eher das Zeitmanagement machte Probleme. „Wir haben uns erst einen Tag vor dem Casting entschieden, uns überhaupt zu bewerben“, sagt der Bad Bentheimer, der hauptberuflich in Osnabrück im Vertriebsinnendienst arbeitet, im Gespräch mit dieser Zeitung. Am Abend vor dem Casting hatten Harun Celik und seine Freunde Guido Mosengo-Ktenge, Danny Huesmann, Herolind „Lindi“ Skivjani und Nico Keiser beschlossen, in Münster ihr Können zu zeigen. Dazu zählen waghalsige Sprünge und Moves, gepaart mit Hip-Hop Beats. Vier Stunden vor dem Casting trafen sie sich in einer Halle – ebenfalls in Münster. Eine Choreografie wurde einstudiert, dann machten sie sich auf den Weg...

Und dann fiel auf, dass sie keinen Namen haben

Als sie sich anmelden wollten, fiel ihnen aber etwas Entscheidendes ein, was sie in der Eile vergessen hatten. „Wir hatten gar keinen Namen“, gibt Celik zu und muss auch heute, knapp fünf Monate später, lachen, wenn er an die Situation denkt. Kurzerhand wurde mithilfe der RTL-Mitarbeiter ein Name kreiert: „BWNation“. BW steht für „black and white“ – übersetzt also schwarz und weiß. „Wir haben alle unterschiedliche Nationalitäten, da passt der Name sehr gut“, sagt Celik. Während Danny Huesmann und Nico Keiser in Deutschland geboren wurden, stammt Guido Mosenga-Ktenge aus Kamarun. Herolind Skivjani hat Wurzeln im Kosowo und Harun Celiks Eltern kommen aus der Türkei.

Autounfall schweißt Truppe zusammen

Aus so unterschiedlichen Ländern sie stammen, an so unterschiedlichen Orten leben sie heute. Einer wohnt in Münster, der nächste in Bad Bentheim, einer in Rheine und dann kommen noch Ahaus und Marl hinzu. Dass sie überhaupt als Gruppe zusammengefunden haben, hat mit einem Autounfall von Celik zu tun. 2014 wurde er mit einem komplizierten Beinbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Zwar kannte Harun Celik die fünf Tänzer zuvor von anderen Auftritten, die vier Jungs sich aber nicht untereinander. Das änderte sich im Krankenhaus – aus ihnen wurde eine Gruppe. Eine Gruppe, die nun in Münster – zwei Jahre nach dem Unfall – auch endlich einen Namen bekam.

Eine Schlangenfrau, die einst im Rollstuhl saß

Ihren Auftritt beim offenen Casting in Münster meisterten die Jungs mit Bravour, dann ging es zum offiziellen Casting nach Essen, wo Pop-Titan Dieter Bohlen, Modelcoach Bruce Darnell und Sängerin Victoria Swarovski auf sie warteten. Das Unheil, das in Münster seinen Lauf nahm, setzte sich auch bei dieser Tour fort. Mit einer Stunde Verspätung und ohne ihre Unterlagen machten sich die Jungs zusammen mit Freunden und Verwandten auf den Weg nach Essen zur Aufzeichnung der Show, die an diesem Samstag ausgestrahlt wird. Verkabelt ging es in den Backstagebereich, in dem sie auf die Konkurrenz trafen. Frauen und Männer, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten: Sängerinnen, die gerade mal fünf Jahre alt sind, Berliner Artisten, Feuerkünstler, Zauberer und eine Schlangenfrau, die einst im Rollstuhl saß.

....jetzt wird es ernst

„Wir waren echt gut gelaunt, wollten Party machen, aber die anderen Kandidaten waren total still, ich glaube, die waren nervös“, erinnert sich Harun Celik an den Tag der Aufzeichnung. Der Bad Bentheimer selbst war dagegen die Ruhe selbst. Auch bei seinen Freunden hielt sich das Lampenfieber im Rahmen – zumindest bis sie auf die Bühne gerufen wurden. Als sie in das Gesicht von Dieter Bohlen schauten, war der Spaß verflogen und Harun Celik und seine Freunde wussten, jetzt wird es ernst...

Die vierte Show von „Das Supertalent“ gibt es am Samstag, 1. Oktober 2016, um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.