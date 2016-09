GN-Szene

Syrer in Neuenhaus: Kunst regt zum Nachdenken an

Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums berichten von der aktuellen Ausstellung in Neuenhaus, die vom Kunstverein Grafschaft Bentheim präsentiert wird.

Seit dem 21. Februar präsentiert der Kunstverein Grafschaft Bentheim eine Ausstellung, die von drei syrischen Künstlern – Ammar Al-Beik, Tammam Azzam und Khaled Al-Saai – gestaltet ist. „Away from Home“, zu deutsch ‚Weg von Zuhause‘, zeigt Werke, die sich auf die aktuellen Geschehnisse in Syrien beziehen.

In das Thema führte Kuratorin Karin Adrian von Roques während der Eröffnung ein. Sie studierte Islamische Kunstgeschichte in Bonn und hat sich auf moderne arabische Kunst spezialisiert. Sie betonte, dass sich die Haltung gegenüber Flüchtlingen in der deutschen Gesellschaft deutlich verändert habe: Flüchtlinge würden nicht mehr als Menschen gelten, sondern als bloße Zahlen. Kunst könne den Blick wieder auf das Menschliche richten. Schließlich stellte sie den zahlreich eingetroffenen Gästen die drei Künstler vor:

Tammam Azzam hat in vier Bildern berühmte Motive aus der europäischen Kunsttradition vor einen neuen Hintergrund gestellt, beispielsweise Goyas „Erschießung der Aufständischen“, der die zerbombten Häuser in Syrien zeigt. Auf diese Weise stellt er Bezüge zwischen Gegenwart und Vergangenheit her, und zeigt, dass die Menschen nicht aus ihren Fehlern gelernt haben.

Ammar Al-Beik präsentiert die beiden Fotos, „Eve“ und „Adam“, mit denen er die klischeehaften Rollen von Frau und Mann infrage stellt; außerdem seine Filmtrilogie, bestehend aus „La dolce Siria“, „Kaleidoscope“ und „The Sun’s Incubator“, sowie eine rund einhundert Bilder umfassende Installation aus seinem Instagramtagebuch, in dem er von seiner Flucht erzählt.

Khaled Al-Saai zeigt eine drei mal zehn Meter große Fotocollage, die aus Fotografien, Zeitungsausschnitten und traditioneller Kalligrafie besteht. Das Werk trägt den Titel „It is happening there“. Anschaulich stellt es die Geschehnisse des Bürgerkrieges und der Flucht – von rechts nach links – dar.

Kuratorin Karin Adrian von Roques begrüßte außerdem den Pianisten Aeham Ahmed. Dieser wurde 2015 mit dem Internationalen Beethovenpreis ausgezeichnet.

Mit seinem Klavier zog er durch die Straßen von Yarmouk in Syrien und sang dort für die Menschen, bis schließlich der selbst ernannte Islamische Staat sein Klavier verbrannte und ihn zur Flucht zwang. In Neuenhaus spielte und sang er drei von ihm komponierte Stücke – solche, die er auch in Yarmouk gespielt hatte – mit sehr viel Leidenschaft und regte die Zuschauer zum Nachdenken an.

Die gelungene Ausstellung ist noch bis zum 30. April zu sehen: jeweils mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr und nach Absprache.

Interview mit Ammar Al-Beik (43)

Warum finden Sie das Bild von dem Mann (Adam) gerade zur heutigen Zeit passend?

Ammar Al-Beik: Es ist ein sehr wichtiges Bild aus der Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen. Außerdem besteht unser ganzes Leben aus Bildern und es ist wichtig, gerade den Deutschen diese Bilder zu zeigen. In diesem wird über Stärke und Waffen nachgedacht und darüber, dass es auch in der deutschen Vergangenheit Geschichten über Krieg gegeben hat. Des Weiteren sollte man der heutigen Jugend von den Geschehnissen aus Syrien und anderen Kriegsgebieten berichten, um eine schlechte Zukunft zu verhindern.

Warum haben Sie die Bilder von der Frau (Eva) und dem Mann (Adam) ausgewählt?

Ich habe bereits zwei Serien von solchen „verlorenen“ Bildern gemacht, die ich auf einem Flohmarkt gefunden habe. Doch ich habe nur diese zwei Bilder aus den insgesamt 21 Bildern ausgewählt, da diese für mich das Zentrum sind, weil das Thema Adam und Eva immer wieder im Mittelpunkt steht.

Warum haben Sie grade diese Mauer fotografiert?

Ich wohne schon eine Zeit lang in Berlin und für mich ist die Mauer eine Art Symbol für Berlin, woran ich immer denken muss, wenn ich dort unterwegs bin. Aber auf diesem Foto stehen für mich vielmehr die zwei Personen im Vordergrund, die auf der Mauer sitzen. Durch sie entsteht eine Art Komposition, weil diese im Verhältnis zur Mauer und der Straße sehr klein erscheinen.

Ist der Mann auf dem Bild ein Asylant? Und warum haben Sie Ihn fotografiert?

Man weiß nicht, ob es ein Asylant ist. Er kann genauso gut ein Deutscher oder Türke sein, der eventuell betrunken ist, da er sehr müde aussieht und deshalb auch in der U-Bahn schläft. Vielleicht ist er auch ein Obdachloser, wobei ich finde, dass Obdachlose auch eine Art Flüchtlinge sind. Dieses Bild ist ein sehr bedeutsames Bild, gerade weil man nicht weiß, wo der Mann herkommt.

Welches Kunstwerk liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich habe kein spezielles Kunstwerk, welches mir besonders am Herzen liegt. Sie sind für mich wie meine Kinder, aber gleichzeitig versuche ich immer, etwas Neues zu machen, was es so noch nicht gegeben hat.

Was war Ihre Inspiration für die Bilder?

Viele verschiedene Dinge. Manchmal Essen, meine Tochter, verschiedene Filme oder das Wetter. Ich versuche immer wieder, neue Inspirationen aufzunehmen und sie umzusetzen.

Wen wollen Sie mit Ihren Kunstwerken erreichen?

Eigentlich jeden, da Kunst für jeden frei zur Verfügung steht. Aber besonders die jüngere Generation, weil diese eine große Energie ausstrahlt.

Wann und warum sind Sie Künstler geworden?

Früher wollte ich immer Fußballspieler werden, aber wenn man zu alt ist hat man keine Zukunft in diesem Beruf. Studieren war zu diesem Zeitpunkt keine Option für mich. Aber ich mochte es sehr, die Leute zu beobachten und von ihnen Fotos zu machen. Ich musste mich erst einmal selbst finden und dies fiel mir um einiges leichter, indem ich mich mit Philosophie und der Fotografie beschäftigte. Heute bin ich sehr froh darüber, Künstler geworden zu sein.

Wollen Sie noch weitere Ausstellungen machen?

Ja, auf jeden Fall. Es ist ein ganz langer Prozess, nachdem man angefangen hat, sich mit etwas zu beschäftigen, bis das Foto an der Wand hängt oder der Film im Kino zu sehen ist. Ausstellungen sind wie eine Art Brücke zwischen dem Künstler und dem Publikum.

Welche Gefühle und Gedanken hatten Sie, als Sie nach Deutschland fliehen mussten?

Ammar AI-Beik: Das ist eine sehr persönliche Frage, da ich es nicht mag als Flüchtling bezeichnet zu werden und nach politischem Asyl fragen zu müssen. Es war für mich sehr schwer, den Asylantrag zu unterschreiben, weil es ein Abschied von meinem Land war, welches ich sehr gerne mag. Außerdem musste ich meine Familie und Freunde verlassen. Als ich den Aslyantrag vor einem Jahr und vier Monaten unterschrieb, fing ich an zu weinen, da ich das Gefühl hatte, es geht etwas verloren, was ein wichtiger Teil in meinem Leben war. Meine Frau und meine Tochter habe ich seit einem Jahr und sechs Monaten nicht mehr gesehen und zurzeit sind sie noch in Athen. Es ist zwar ganz schön, hier die Ausstellung zu haben, aber für mich ist es sehr schwierig, weil man immer mit seinen Gedanken bei seiner Familie und den Erinnerungen ist. Besonders schwer war es, als 2012 meine Mutter starb und ich mich nicht von ihr verabschieden konnte, weil ich ein Konflikt mit der syrischen Regierung hatte.

Sind Sie mit Ihrer Ausstellung zufrieden?

Ja, ich war selber überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Ich hatte schon viele Ausstellungen, aber diese ist die schönste. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass jede Altersgruppe vertreten war und die Leute nicht nur gekommen sind, um uns als Flüchtlinge zu sehen, sondern um unsere Kunst zu bewundern und einen Einblick darüber zu bekommen, was wir syrischen Künstler den Leuten durch unsere Kunst nahe bringen wollen.