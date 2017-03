Lokalsport

SVB holt Mirco Husmann und Thomas Töpker zurück

Als „starkes Signal für die kommenden Jahre“ wertet der Fußball-Landesligist SV Bad Bentheim die jüngsten Zusagen. Aus dem A-Jugend-Landesligateam rückt Simon Kotte im Sommer in den Kader der ersten Mannschaft auf.

gn Bad Bentheim. Unabhängig von der Ligenzugehörigkeit in der nächsten Saison plant der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist die neue Saison. Und da konnten die Obergrafschafter jetzt zwei namhafte Rückkehrer sowie ein großes Talent aus der A-Jugend verpflichten: Vom westfälischen Oberligisten SuS Neuenkirchen kehrt Mirco Husmann zum SVB zurück, auch Thomas Töpker wird wieder für die Bentheimer spielen. Simon Kotte rückt im Sommer von der JSG Obergrafschaft in die erste Mannschaft auf. „Alle drei passen perfekt in unsere Philosophie, sind Bentheimer Jungs und können uns auf höchstem Niveau weiterhelfen“,freuen sich die Trainer Jörg Husmann und Mario Fischer. Die Sportliche Führung um Dennis Fischer und Lars Möhring wertet die Zusagen als „ein starkes Signal für die kommenden Jahre“.

Mit Mirco Husmann war der SVB immer in Kontakt, an einer Rückkehr hatte der Klub schon letzte Saison gearbeitet. „Er hat in Neuenkirchen nochmal ein neues Level erreicht. Davon können wir alle profitieren“, sagen Möhring und Fischer. Nach dann drei Jahren in der Oberliga wird der 27-Jährige an der Großen Maate wieder zusammen mit seinem Cousin und Spielertrainer Jörg Husmann spielen. „Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er uns auf Anhieb auf ein höheres Niveau bringen kann“, freuen sich die SVB-Trainer und betonen: „Mirco kommt ‚nach Hause‘.“

Der 30 Jahre alte Thomas Töpker war nach der Bezirksliga-Meisterschaft 2016 als Spielertrainer zur SG Bad Bentheim gewechselt, durch den Familienzuwachs wird ihm dieser Aufwand allerdings zu groß. Von seinen Qualitäten als Stürmer ist der SVB aber immer noch überzeugt: „Er ist der beste SVB-Torschütze der letzten zehn Jahre und mit seiner unbekümmerten Spielweise stets ein Unruhestifter.“ Wie die beiden Rückkehrer Husmann und Töpker, kennt auch Jugendspieler Simon Kotte die SVB-Mannschaft gut, immerhin trainiert er seit dieser Saison regelmäßig bei der Landesligatruppe mit. „Der Übergang in den Seniorenbereich wird ihm leicht fallen“, sind sich Jörg Husmann und Mario Fischer sicher. Er ist seit anderthalb Jahren Führungsspieler in der gemeinsamen A-Jugend-Mannschaft des SVB und des FC Schüttorf 09. Zusammen mit den vorliegenden Zusagen aus dem aktuellen Team hat der SVB jetzt einen 20 Mann starken Kader für die kommende Saison.