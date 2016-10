Lokalsport

SV Wietmarschen und Trainer Hessel trennen sich

Der Tabellenletzte der Fußball-Bezirksliga hat auf die sportliche Misere reagiert. Auch für Hessels Assistent Stefan Lühn ist Schluss beim Aufsteiger.

fh Wietmarschen. Bezirksligist SV Wietmarschen hat auf die sportliche Misere reagiert und sich mit Trainer Thomas Hessel und seinem Co-Trainer Stefan Lühn auf eine sofortige Trennung verständigt. „Es war eine einvernehmliche Entscheidung“, teilte Fußballfachwart Friedhelm Schürmann am Dienstagabend mit.

Aufgrund der sportlichen Entwicklung beim Aufsteiger sahen sich die Vereinsführung um den Vorsitzenden Matthias Timmers und der Fußballvorstand gezwungen, die Reißleine zu ziehen. „Nur ein Punkt aus zehn Spielen“, verwies Schürmann auf die magere Ausbeute – das sei zu wenig. Um eine Wende zum Besseren zu erzwingen, will man es mit einem neuen Trainer versuchen. Der steht vor der schwierigen Aufgabe, den Tabellenletzten, der auch die mit Abstand schwächste Torbilanz der Liga aufweist (3:18 Tore), wieder in die Erfolgsspur zu führen.

„Wir haben mit Thomas Hessel drei erfolgreiche Jahre gehabt“, sagte Schürmann rückblickend und dankte dem Trainer ausdrücklich für seine Arbeit. Doch auch drei Vizemeistertitel und der Aufstieg über die Relegation im vergangenen Sommer sowie das Erreichen des Kreispokalfinales reichten letztlich nicht als Argument, um die Zusammenarbeit fortzusetzen. „Es geht um den Verein und nicht um Personen“, machte Schürmann klar.

Einen Nachfolger für Hessel gebe es noch nicht, sagte er. Allerdings ist für Dienstagabend eine Sitzung terminiert, in der Timmers, Schürmann und der Fußballvorstand über geeignete Kandidaten reden wollen. Das nächste Spiel des SVW steht am Dienstag, 18. Oktober an; dann geht es gegen den Tabellenzwölften Leschede (8 Punkte) darum, den Abstand zum unteren Tabellen-Mittelfeld zu verkürzen.