SV Wietmarschen präsentiert Interimslösung

Norbert Wübbels und Matthias Niehoff leiten ab sofort die sportlichen Geschicke beim Tabellenletzten der Fußball-Bezirksliga. Der SVW gab am Dienstag die Trennung von Trainer Thomas Hessel bekannt.

fh Wietmarschen. Zwei Tage nachdem sie die Trennung von Trainer Thomas Hessel und seinem Co-Trainer Stefan Lühn bekannt gegeben hatten, präsentierten die Verantwortlichen des SV Wietmarschen am Donnerstagabend eine Übergangslösung. Wie Alfred Timmers, der Pressewart des Vereins, mitteilte, entschieden sich die Verantwortlichen dafür, die Nachfolge beim Tabellenletzten der Fußball-Bezirksliga zunächst intern zu regeln und präsentierten mit dem 44-jährigen Norbert Wübbels und dem 58-jährigen Matthias Niehoff zwei Wietmarscher Urgesteine, die sich bislang vor allem als Trainer im Nachwuchsbereich des Vereins engagiert haben. Wübbels war nach seiner aktiven Laufbahn in der ersten Mannschaft auch drei Jahre Co-Trainer unter Gerd Goolkate. Er und Niehoff sollen beim Aufsteiger, der aus bislang zehn Spielen nur einen Punkt holte, zunächst einmal bis zur Winterpause die Verantwortung übernehmen und nach Möglichkeit die spärliche Punktbilanz aufpolieren. Wie es danach weitergeht, ist laut Timmers offen. Wübbels und Niehoff leiteten am Donnerstagabend nach einem Gespräch mit den Spielern erstmals das Mannschaftstraining. Ihre erste Bewährungsprobe haben sie am kommenden Dienstag (20 Uhr), wenn das wichtige Heimspiel gegen den Tabellenzwölften FC Leschede (8 Punkte) ansteht; am Freitag, 21. Oktober, folgt das Duell der Grafschafter Aufsteiger beim TuS Gildehaus (20 Uhr). Mit dem neuen Duo auf der Trainerbank verbinden die Verantwortlichen aber offenbar nicht nur die Hoffnung, dass sich der sportliche Erfolg einstellt. Die interne Lösung soll auch ein Beitrag sein, dass wieder Ruhe einkehrt.