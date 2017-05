Lokalsport

SV Wietmarschen gewinnt 2:1 in Surwold

Patrick Keen und Heinz Frimming schossen die Tore für den Grafschafter Fußball-Bezirksligisten. Kurios: Gegen 21.30 Uhr fiel für einige Minuten das Flutlicht aus, der Schiedsrichter ließ aber weiterspielen.

Surwold. Die Fußballer des SV Wietmarschen verabschieden sich mit Anstand aus der Bezirksliga: Nach dem 0:0 gegen Gildehaus feierte die Mannschaft on Trainer Norbert Wübbels am Donnerstagabend in einem vorgezogenen Duell des drittletzten Spieltags beim SV Surwold einen insgesamt verdienten 2:1 (1:0)-Sieg – und leistete damit Grafschafter Schützenhilfe für den abstiegsbedrohten TuS Gildehaus. „Es war ein Kampfspiel, in dem meine Mannschaft gut dagegengehalten hat“, freute sich Trainer Wübbels. Patrick Keen hatte die Wietmarscher kurz vor der Pause in Führung gebracht. In der 53. Minute war es Dennis Voskuhl, der nach einem Surwolder Freistoß zum Ausgleich abstaubte. Die Emsländer blieben vor allem bei Standards gefährlich, den entscheidenden Treffer allerdings erzielte der SVW – und zwar ebenfalls nach einem Freistoß: Heinz Frimming, der gegen Gildehaus noch gefehlt hatte, stocherte den Ball in der 73. Minute aus kurzer Distanz ins Tor. Es blieb bis zum Schluss spannend, weil die Wietmarscher nach der Pause gleich mehrere gute Konterchancen vergaben. Kurios: Gegen 21.30 Uhr fiel beim Stand von 2:1 in Surwold das Flutlicht für einige Minuten aus, der Schiedsrichter ließ aber weiterspielen. „Das kam uns natürlich zugute, in der Dämmerung konnten wir gut verteidigen“, sagte Wübbels.