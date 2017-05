Lokalsport

SV Meppen holt 0:0 im ersten Aufstiegsspiel

Der SV Meppen darf weiter vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Den Emsländern gelang am Sonntag im ersten Aufstiegsspiel bei Waldhof Mannheim ein torloses Remis. Am Mittwoch wird das Rückspiel in Meppen ausgetragen.

ml Mannheim. Die Fußballer des SV Meppen haben sich im ersten Aufstiegsspiel zur 3. Liga bei Waldhof Mannheim ein torloses Remis erkämpft – und können so mit einem Sieg am kommenden Mittwoch (19 Uhr) im eigenen Stadion die Rückkehr in den Profifußball perfekt machen. Das Team von SVM-Coach Christian Neidhart spielte vor 24.186 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion gut 40 Minuten in Unterzahl, nachdem Mannschaftskapitän Martin Wagner direkt vor der Pause nach einem wiederholten Foulspiel die Ampelkarte gesehen hatte. Kurz vor dem Spielende herrschte auf dem Rasen wieder numerisches Gleichgewicht. Waldhofs Innenverteidiger Kevin Nennhuber stoppte Mirco Born per Notbremse und sah die Rote Karte (84.). Der SV Meppen versteckte sich nicht im ersten Aufstiegsspiel und hatte durch Born, der das Außennetz traf, die erste gute Chance (4.). Wagner prüfte Waldhof-Keeper Markus Scholz (12.), der auch bei einem Schuss von Thilo Leugers auf dem Posten war (21.). Nach der folgenden Ecke klärte Mannheims Hassan Amin einen Kopfball von Patrick Posipal auf der Linie. Die Gastgeber kamen durch Marcel Seegert (10.), Nicolas Hebisch (15.) und Benedikt Koep (29.) zu Chancen. Zudem traf Gianluca Korte nur den Außenpfosten (40.). In Unterzahl zogen sich die Gäste zurück und lauerten auf Konter oder Standardsituationen. Mannheim bestimmte nun deutlich das Geschehen und hatte durch Marco Müller (46.) und Benedikt Koep (54.) gute Einschussmöglichkeiten. Die Gäste kamen erst zehn Minuten vor dem Ende durch einen Fernschuss von Born zu ihrer ersten Gelegenheit im zweiten Durchgang. In der Nachspielzeit der Partie hielt SVM-Keeper Benjamin Gommert seiner Mannschaft mit einer Glanztat das torlose Remis fest.

Video 2.600 Zuschauer beim Public Viewing in Meppen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Meppen: Beim Religationshinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga trennten sich der SV Meppen und der Gastgeber Waldhof Mannheim mit einem 0:0 Unentschieden. 2.600 Meppener Fans verfolgten das Match auf der Schülerwiese Meppen beim Public Viewing.

