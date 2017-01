Lokalsport

SV Grenzland veranstaltet den 14. Volksbank-Cup

Das Hallenfußball-Turnier in der Emlichheimer Vechtetalhalle beginnt am Donnerstagabend. Die Endrunde startet am Sonntag um 14 Uhr. Erstmals nimmt auch VV Noordscheschut teil.

jv Laar. Mit einer Premiere wartet der SV Grenzland Laarwald bei seinem Hallenfußballturnier um den Volksbank-Cup auf: An der 14. Auflage, die vom 5. bis 8. Januar in der Emlichheimer Vechtetalhalle ausgetragen wird, nimmt erstmals die VV Noordscheschut teil. Der Verein kommt aus einem Vorort der Stadt Hoogeveen. Von Beginn an hatten die Veranstalter des SV Grenzland den grenzüberschreitenden Charakter ihres Turniers betont; in diesem Jahr kommen sieben der 16 Mannschaften aus den Niederlanden – darunter auch der letztjährige Halbfinalist Germanicus Coevorden. Titelverteidiger ist aber der Kreisligist ASC Grün-Weiß 49, der sich im vergangenen Jahr im Endspiel mit 4:1 nach Penaltyschießen gegen Union Emlichheim durchgesetzt hatte.

Vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften treten an den beiden Vorrundenspieltagen am kommenden Donnerstag und Freitag gegeneinander an. Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag um 19 Uhr mit der Begegnung der Gruppe I zwischen dem SV Veldhausen 07 und Union Emlichheim. Außerdem treten Noordscheschut und Raptim Coevorden in dieser Gruppe an. In der Gruppe II treffen die niederländischen Teams des SC Erica und SV Pesse auf Olympia Uelsen und die Zweitvertretung des SV Grenzland.

Am Freitag bekommt es der Vorjahressieger ASC Grün-Weiß 49 in der Gruppe III mit dem SV Hoogstede, GSV Ringe/Neugnadenfeld und VV Dalen zu tun. In der Gruppe IV spielt der gastgebende Kreisligist Grenzland Laarwald gegen Germanicus Coevorden, EMMS Slagharen und den TSV Georgsdorf um den Einzug in die Endrunde am Sonntag, 8. Januar.

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die Endrunde, die am Sonntag um 14 Uhr in Emlichheim beginnt. Das Endspiel ist für 17.45 Uhr geplant. Die besten vier Mannschaften erhalten Geldpreise, ausgezeichnet werden auch der erfolgreichste Torschütze, der beste Torwart und der beste Feldspieler.

Der SV Grenzland bietet an allen Tagen einen Imbiss mit Kaffee und Kuchen an. Bei einer Tombola sind wertvolle Preise zu gewinnen. Am Sonntag ist in der Vechtetalhalle zudem für eine Kinderbetreuung gesorgt.