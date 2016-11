Niedergrafschaft

SV Grenzland Laarwald feiert 50. Geburtstag

„SV Grenzland, fieftig Joar, und wir gratulieren“, sangen die Chor-Kinder der Grundschule und der Kindertagesstätte „Vechtespatzen“ und begrüßten mit dem Lied die Gäste der Jubiläumsfeier des SV Grenzland Laarwald.

Laar. Viele Gäste aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Sport sowie aus der großen Schar der Grenzland-Ehrenamtlichen waren der Einladung zur offiziellen Jubiläumsfeier am Samstagmittag ins Dorfgemeinschaftshaus gefolgt.

In seiner Festrede meinte Holger Prenger, einer der drei Vorsitzenden des Vereins, mit Blick auf die nicht immer einfachen Startbedingungen: „Heute vor genau 50 Jahren am 19. November 1966 wurde der SV Grenzland Laarwald ins Leben gerufen. Unermüdliche Pioniere schafften es, den Verein zu gründen und die Sparte Fußball aufzubauen. Wenn man an das damalige Umfeld erinnert, dann ist der Begriff ‚Pionierarbeit‘ absolut gerechtfertigt. Die Gründungsmitglieder und Aktiven mussten mit geringsten Mitteln arbeiten und sich durchbeißen. Enthusiasmus war die Triebfeder.“

In den vergangenen fünf Jahrzehnten habe sich der SV Grenzland von einem reinen Fußballverein zu einem modernen Sportverein mit knapp 1100 Mitgliedern entwickelt, der bemüht sei, den immer neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends gerecht zu werden. Die anfangs recht bescheidenen Sportstätten seien im Laufe der Zeit stetig erweitert und optimiert worden.

Der Bau der Turnhalle in Laar im Jahr 1992 habe zudem ein noch größeres Sportangebot ermöglicht. Prenger weiter: „Zweifelsfrei können und dürfen wir uns über unsere sportliche Infrastruktur hier in Laar sehr glücklich schätzen.“ Dafür gelte ein besonderer Dank den politischen Gremien vor allem der Gemeinde Laar, aber auch darüber hinaus.

Neben den sportlichen Aktivitäten werde im SV Grenzland der Gemeinschaftssinn und die Geselligkeit von jeher groß geschrieben. Ebenso sei die überfachliche Jugendarbeit im Verein ein gern angenommenes Angebot. Ebenso wertvoll sei die Tatsache, dass „viele dieser Veranstaltungen unter Mitwirkung und Kooperation der ortsansässigen Institutionen und Vereine durchgeführt werden. Wir alle pflegen nicht das Nebeneinander, sondern das gute Miteinander. Hier in Laar wird Dorfgemeinschaft tatsächlich gelebt“, führte Prenger unter großem Beifall aus und nannte als Beispiele die Erstellung der Jubiläums-Monumente in den sechs Ortsteilen sowie die Aufführung eines Bühnenstücks durch die „Möllenspöller“ zum Jubiläum.

Stolz sei der SV Grenzland auf eine Vielzahl von Ehrungen in den vergangenen Jahrzehnten für soziales und gesellschaftliches Engagement. Diese Auszeichnungen seien besondere Wertschätzung für die im Verein geleisteten Arbeiten der 250 ehrenamtlich Tätigen.

In seinem Grußwort meinte Pastor Dr. Gerrit Jan Beuker: „Als Kirchen ermutigen wir, aufeinander zuzugehen. Die Pflege der Gemeinschaft und Beziehungen ist vielleicht die wichtigste menschliche Aufgabe.“ Und da sei der SV Grenzland gut aufgestellt. Sportverein, Kirchen und Politik müssten immer weiter daran arbeiten, dass die gute Schöpfung Gottes erhalten bleibe und immer besser werde. Er rief dazu auf: „Behandelt einander und alle Menschen so, dass Gott gerne Mitglied werden würde bei euch im SVG – und dass er gerne bei euch mitspielen würde.“

Bürgermeister Gerhard Trüün hob die große Bedeutung des SV Grenzland vor allem im gesellschaftlichen Bereich hervor und dankte den Verantwortlichen und den vielen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz, der dazu beitrage, dass „unser Dorf so lebens- und liebenswert ist.“ Auch Landrat Friedrich Kethorn lobte das enorme ehrenamtliche Engagement, das das große Sportangebot und die vielen außersportlichen Veranstaltungen erst ermögliche.

Renate Grzmehle vom Kreissportbund zeigte sich beeindruckt von der vorbildlichen Jugendarbeit und dem sozialen Engagement des SV Grenzland. Georg Alferink, 1. Vorsitzender des Kreis-Fußballverbandes, wies auf die vielen Auszeichnungen hin, die der Verein oder einzelne Vereinsmitglieder vor allem in den vergangenen zwei Jahrzehnten erhalten hätten.

Albert Weersmann hob die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Raiffeisen-Genossenschaft und dem SV Grenzland hervor. Viele seiner Mitarbeiter seien Mitglied im Verein.