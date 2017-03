Lokalsport

SV Bad Bentheim verliert verdient in Bevern

Die Landesliga-Fußballer aus der Obergrafschaft spielten bei der 0:3 (0:1)-Niederlage eine schwache erste Halbzeit. Beim 0:2-Rückstand ließen sie eine ganze Reihe von Möglichkeiten aus, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Bevern. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim sind im Auswärtsspiel beim SV Bevern leer ausgegangen. „Der Sieg des SV Bevern war verdient. Wir haben eine schwache erste Halbzeit gespielt“, sagte SVB-Betreuer Christian Harink nach der 0:3 (0:1)-Niederlage beim Mitaufsteiger. Die Gäste kamen zunächst nicht in die Zweikämpfe und wenn sich ihnen dann die Chance auf eigene Offensivaktionen bot, „waren wir nicht zielstrebig genug“, so Harink. Zwar legten die Obergrafschafter im zweiten Durchgang eine deutliche Steigerung hin, doch als sie beim 0:2-Zwischenstand zu einer ganzen Reihe von Möglichkeiten kamen, verpassten sie den Anschlusstreffer.

Die erste Chance des Spiels hatte SVB-Akteur Simon Hennig, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze am gegnerischen Keeper scheiterte (3.). Nach dem Führungstreffer der Gastgeber durch Sascha Thale (14.) hatte Bevern weitere gute Chancen, den Vorsprung auszubauen. Die Bentheimer Abwehr war in diesen Situationen aber auf dem Posten. Nachdem Bernd Gerdes für die Hausherren im zweiten Durchgang auf 2:0 gestellt hatte (55.), kamen die Gäste zu einer ganzen Reihe von Möglichkeiten: Simon Hennig verpasste knapp ein Anspiel von Sebastian Schmagt (57.), Philipp Kolk setzte einen Nachschuss ans Außennetz (59.). Simon Hennig scheiterte jeweils am Keeper (67., 78.) und Timo Küpers setzte einen Kopfball knapp neben das Gehäuse (79.). Außerdem schoss Rene Lange aus knapp acht Metern über das Tor (76.).

Auf der Gegenseite verbuchten die Gastgeber zehn Minuten vor dem Schlusspfiff ein Tor durch Sebastian Saner, das aber wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde. Für den 3:0-Endstand sorgte dann Henning Groß-Macke nach einem Konter fünf Minuten vor dem Spielende.