SV Bad Bentheim leitet 0:4-Niederlage selbst ein

Der SV Bad Bentheim hat das Aufsteiger-Duell in der Fußball-Landesliga gegen den SV Bevern mit 0:4 (0:0) verloren. Die Gäste nutzten nach der Pause dicke Fehler eiskalt aus – und hätten sogar höher gewinnen können.

Bad Bentheim. Eigentlich hatte Sebastian Schmagt alles richtig gemacht in dieser 19. Spielminute. Der Stürmer des SV Bad Bentheim nahm ein genaues Zuspiel von Sturmpartner Simon Hennig direkt an, schoss den Ball aus gut zehn Metern gegen die Laufrichtung von Till Puncak aufs Tor – doch der Keeper des SV Bevern lenkte den Ball mit einer Hand gerade noch am Tor vorbei. So blieb es auch nach der zweiten dicken Bentheimer Torchance beim 0:0 in diesem Duell zweier Landesliga-Aufsteiger am Sonntag. Immerhin hatte Hennig schon nach knapp zwei Minuten den Ball nach einem Freistoß von Jörg Husmann an die Latte gesetzt. Die Beverner machte es nach der Pause besser, nutzten ihre Tormöglichkeiten konsequent – und fuhren einen verdienten 4:0 (0:0)-Auswärtssieg ein. „Das ist ganz bitter“, sagte Trainer Mario Fischer, „wir zahlen derzeit sehr viel Lehrgeld.“

Besonders ärgerlich: Die Bad Bentheimer leiteten ihre Heimniederlage mit zwei dicken Stockfehlern im Spielaufbau selbst ein. In der 47. Minute traf Kapitän Timo Küpers den Ball nicht richtig und ließ sich in der Defensivzentrale überrumpeln, sechs Minuten später gab Außenverteidiger Hendrik Horstjann den Ball leichtfertig her. Beide Male nutzten die Gäste die Unordnung in der Bentheimer Defensive geschickt aus, Stürmer Sebastian Sander schloss die Angriffe jeweils mit einem Tor ab. „Das waren zwei Geschenke, die wir natürlich nie machen dürfen“, sagte Fischer.

SV Bevern gewinnt Spaß am Spiel

Die SVB-Fußballer verloren nach dem zweiten Gegentor ihre Linie, Bevern hingegen hatte längst großen Spaß an diesem Spiel gefunden. Dabei entwickelte sich ein kleines Privatduell zwischen Torwart Lars Möhring und Doppeltorschütze Sander, der aus allen Lagen aufs Tor schoss. Spätestens nach 67 Minuten hätte er den Hattrick festzurren müssen, schoss aus 14 Metern aber knapp am Tor vorbei. Die Entscheidung besorgte der flinke John McFarlin wenige Minuten später mit dem 3:0.

Das große Potenzial des Aufsteigers aus Bevern zeigte die Szene in der 77. Minute, als Artur Janzen einen weiteren schnellen Angriff der Gäste mit dem 4:0 abschloss. Janzen, in der vergangenen Saison mit 23 Treffern ein Garant des Aufstiegs, war erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden. „Der Gegner hat personell enorme Möglichkeiten“, nickte Fischer anerkennend. Er musste kurzfristig auch noch auf Mirco Fischer verzichten (muskuläre Probleme), sodass ein weiterer Außenverteidiger ausfiel. „Wir müssen jetzt hart arbeiten“, sagte der Coach. Die Konzentration gilt dem nächsten Punktspiel in Voxtrup, auch wenn am Mittwoch noch das Bezirkspokal-Spiel in Bad Rothenfelde ansteht.

Immerhin kann der SVB trotz des bitteren Ausgangs einiges Positives aus dem Bevern-Spiel ziehen. In der ersten Halbzeit gelangen ihm aus einer sicheren Defensive heraus einige ansehnliche Angriffe. Und kurz nach dem 0:1 tauchte Hennig nach Steilpass von Husmann gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, allerdings traf er den Ball nicht richtig. Bad Bentheim hatte damit die letzte Chance vergeben, dem Spiel noch eine andere Wendung zu geben.