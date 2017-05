Lokalsport

SV Bad Bentheim ist in Melle nur Außenseiter

Doch der Vorletzte reist mit einem Hoffnungsschimmer zum Tabellendritten der Fußball-Landesliga: Das Hinspiel gewann der SVB nach einer überzeugenden Leistung verdient mit 2:0.

gn Bad Bentheim. Der SV Bad Bentheim steht im Bemühen, seine Bilanz in der Fußball-Landesliga ein wenig aufzuhübschen, vor einer ziemlich hohen Hürde. Der Tabellenvorletzte ist zu Gast beim SC Melle 03 (So., 15 Uhr). Die Gastgeber sind Tabellendritter und haben von neun Punktspielen seit Jahresbeginn nur eines verloren, und das mit 1:2 recht knapp gegen den Tabellenzweiten Blau-Weiß Lohne.

Allerdings haben die Gäste um das Trainer-Gespann Mario Fischer und Jörg Husmann recht gute Erinnerungen an das erste Duell mit den Mellern in dieser Saison. Das Hinspiel gewannen sie gegen den Favoriten mit 2:0 – und das absolut verdient nach Toren von Timo Küpers und Nico Neumann und einer der besten Saisonleistungen. „Das war sehr gut“, fasste Husmann seinerzeit die 90 Minuten zusammen und hob als Stärken der Obergrafschafter hervor: „Wir haben sehr diszipliniert verteidigt und waren sehr laufstark.“

Gegen den Aufsteiger, der als Vorletzter mit zwölf Punkten Abstand aufs rettende Ufer die direkte Rückkehr in die Bezirksliga kaum noch vermeiden kann, werden sich die Meller eine weitere Pleite kaum leisten wollen. Für sie geht es immerhin noch darum, sich im Aufstiegsrennen nicht abhängen zu lassen. Mit 49 Punkten ist der SC 03 Dritter hinter Atlas Delmenhorst (54) und Lohne (53), hat allerdings auch ein Spiel weniger bestritten als der Spitzenreiter. Und der SV Atlas ist in einer Woche in Melle zum Topspiel zu Gast und dafür wird sich die Mannschaft von Trainer Roland Twyrdy eine gute Ausgangsposition verschaffen wollen. Also ist trotz weiter dünner Personaldecke am Sonntag gegen den SV Bad Bentheim ein Sieg Pflicht. Schließlich haben die Grafschafter von 13 Auswärtsspielen nur zwei gewonnen, zuletzt im November mit 2:0 beim SV Holthausen-Biene. Gut, dass der SVB in vier der letzten sechs Saisonspiele Heimrecht hat.