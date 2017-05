Lokalsport

SV Atlas reist mit 200 Anhängern nach Bad Bentheim

Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim wollen am Sonntag (14 Uhr) gegen den Titelkandidaten aus Delmenhorst nicht an die Tabelle denken. Ligakonkurrent Vorwärts Nordhorn spielt um 14.30 Uhr beim VfR Voxtrup.

Bad Bentheim. Vielleicht liegt es an der spannenden Konstellation an der Tabellenspitze, vielleicht aber auch nur am günstigen Termin mit einem Feiertag am Montag. Auf jeden Fall werden die Landesliga-Fußballer von Atlas Delmenhorst zu ihrem Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) beim SV Bad Bentheim von noch mehr Anhängern begleitet als ohnehin schon. „Schon letzt Woche hieß es aus Delmenhorst, dass rund 200 Fans kommen“, berichtet SVB-Spielertrainer Jörg Husmann. Und weil er hofft, dass auch seine Mannschaft von vielen Zuschauern unterstützt wird, freut er sich auf ein „Highlight-Spiel“ für die von Abstiegssorgen geplagten Bentheimer.

Die Tabelle soll am Sonntagnachmittag deshalb keine große Rolle spielen. „Wir haben zwar nichts zu verschenken, sollten dieses Heimspiel vor einer stimmungsvollen, wahrscheinlich lautstarken Kulisse aber genießen“, gibt Husmann vor. Sein Klub wird sich dabei als guter Gastgeber präsentieren: Die Bewirtung beginnt eine Stunde vor Spielbeginn, ein zusätzlicher Getränkewagen wird aufgestellt.

Für Husmann sind die Gastgeber der „klare Außenseiter“, zumal sie auf jeden Fall ohne Hannes Schevel (Kreuzbandriss), Malte Frensch (Leistenbruch; Saison für ihn beendet) und Florian Roggmann (Oberschenkelverletzung) auskommen müssen. Aber der SVB hat seine beiden Heimspiele des Jahres hoch gewonnen – und hat auch gegen die Spitzenteams bislang an der Gutenbergstraße gut ausgesehen. Weil weder der Zweite BW Lohne (2:2) noch die weiteren Verfolger SC Melle (2:0) und Kickers Emden (3:3) in Bad Bentheim gewinnen konnten, rechnet sich Jörg Husmann auch gegen die Delmenhorster durchaus etwas aus: „Wir wollen schon zeigen, dass wir zu Hause auch gegen eine so starke Mannschaft wie Atlas mithalten können. Das ist unser Anspruch“, betont er.

Auf lange Distanz hingegen ist der Aufsteiger wohl eine Nummer zu groß. „Delmenhorst hat ganz andere finanzielle Möglichkeiten als wir“, sagt Husmann und verweist auf Musa Karli. Der spielte schon für Darmstadt in der 3. Liga, kehrte aber schon mit 24 Jahren zu seinem Heimatverein nach Delmenhorst zurück. Karli erzielte bislang acht Tore, besser waren nur Domenik Entelmann (14) und Patrick Degen (9).

Vorwärts blickt in der Tabelle nach oben

Es ist zwar nur eine Spielklasse mit 16 Mannschaften, doch angesichts von gleich fünf Absteigern sind 40 Punkte auch in der Fußball-Landesliga eine magische Marke. „Diese wollen wir am Sonntag knacken“, sagt Nordhorner Trainer Henning Schmidt vor dem Spiel des SV Vorwärts beim VfR Voxtrup (Anpfiff um 14.30 Uhr). Und danach? „Dann schauen wir mal weiter“, sagt er, „wenn man nach einer tollen Rückrunde lange auf Platz sechs steht, will man am Ende nicht mehr abrutschen.“ Die Nordhorner haben also noch einiges vor an den verbleibenden sechs Spieltagen.

Der Gastgeber aus dem Osnabrücker Stadtteil Voxtrup muss seine Heimspiele gewinnen, um überhaupt noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu haben – und deshalb erwartet Vorwärts-Coach Schmidt keinen Gegner, der sich nur hinten reinstellt. „Das könnte uns in die Karten spielen, aber nur, wenn wir im Angriff flexibel sind und die Räume nutzen können.“ Voxtrup droht die direkte Rückkehr in die Bezirksliga, die jüngsten Leistungen waren aber durchaus landesligatauglich. „Sie haben an Gründonnerstag BW Lohne im Heimspiel mit 2:1 besiegt“, sagt Schmidt anerkennend – kurz zuvor erst hatten die Nordhorner beim 0:5 gegen das Spitzenteam ihre Erfahrungen mit dem Gegner machen müssen.

Seit diesem missglückten Spiel haben die Nordhorner wieder zu ihrer guten Form zurückgefunden und den sechsten Tabellenplatz gefestigt. Nach dem Auftritt in Voxtrup folgen die Duelle gegen den TSV Oldenburg und beim Schlusslicht TuS Pewsum – allesamt Gegner, die Vorwärts in der Hinrunde besiegen konnte. Und dann steht ja auch noch am 21. Mai das attraktive Kreisduell gegen Bad Bentheim an.

Doch zunächst blickt der SV Vorwärts auf Sonntag. „Da können wir uns mit einem Sieg eine schöne Grundlage schaffen, um toll in den Mei feiern zu können.“ Auf dem Vereinsgelände gibt es am Montag, 1. Mai, ein großes Fest mit vielen Angeboten.