Niedergrafschaft

Sünte-Marien-Schule feiert 50-jähriges Bestehen

Die Sünte-Marien-Schule in Wietmarschen feiert am Sonntag mit einem „Tag der offenen Tür“ das 50-jährige Bestehen ihres Schulgebäudes. Der Heimatverein Wietmarschen würdigt dieses Ereignis mit einer besonderen Zeittafel.

Wietmarschen. Ein alter Eichenbaum erzählt von der Schulgeschichte Wietmarschens. Das markiert einen der Höhepunkte des Programms der 50-Jahr-Feier der Sünte-Marien-Schule am kommenden Sonntag. Auf den Tag genau, am 23. Oktober 1966, ist die damalige katholische Volksschule eingeweiht worden.

Das Jubiläumsfest beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Aula. Anschließend stellen Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen die Ergebnisse einer Projektwoche vor. Um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr wird das Musical „Trommelzauber“ aufgeführt. Im Verlauf des Nachmittags werden auch Filme von früheren Schulfesten gezeigt. Von besonderem Interesse für die mittleren und älteren Semester dürfte der Film über den großen Schulstreik aus dem Jahr 1975 sein. Im Schulcafé gibt es Kaffee und Kuchen.

Video Schulstreik 1975 in Wietmarschen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. In Wietmarschen haben zahlreiche Bürger 1975 gegen den Aufbau einer Orientierungsstufe in Lohne demonstriert.

Mit einer bleibenden Aktion, die Vergangenheit und Zukunft verbindet, beteiligt sich der Heimatverein am Schuljubiläum. Zum einen wird eine drei Meter hohe Sumpfeiche gepflanzt und zum anderen wird eine mächtige Scheibe eines im Jahr 1861 gepflanzten und beim Sturm „Kyrill“ im Jahr 2007 umgestürzten Baumes mit Informationen zur Schulgeschichte aufgestellt. Der Besucher erfährt, dass der erste Hinweis auf eine Schule in Wietmarschen bereits aus dem Jahr 1688 datiert („Schola communitatis Wietmarsensis 1688“).

