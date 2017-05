Ticker

Stuttgart und Hannover steigen auf

dpa Berlin. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 kehren in die Fußball-Bundesliga zurück. Die beiden Favoriten machten am letzten Spieltag der 2. Bundesliga den Aufstieg perfekt. Eintracht Braunschweig kann auch noch auf den Aufstieg hoffen - in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg. Trauer herrscht dagegen bei den Würzburger Kickers. Sie steigen neben dem Karlsruher SC in die Dritte Liga ab. 1860 München muss in die Relegation und trifft dort auf Jahn Regensburg.